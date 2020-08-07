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即市新聞

07/08/2020 18:58

《再戰明天》內地公布７月通脹率，美國公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

　　《經濟通通訊社７日專訊》下周一（１０日）內地公布７月消費者物價指數，美國公布６月
ＪＯＬＴＳ職位空缺。下周三（１２日），新西蘭央行宣布貨幣政策聲明並舉行記者會。

＊東盟會員國參加東盟成立５３年活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日（８日）東南亞國家聯盟（東盟）會員國參加東盟成立５３年
活動。
　　本港時間下周一晚９：００ｐｍ，英倫銀行金融科技主管Ｔｏｍ　Ｍｕｔｔｏｎ主持一場有
關人工智能、金融服務與新冠疫情影響的網路研討會。

＊中國公布７月通脹率，歐元區公布Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布６月消費信貸，料由下跌１８２﹒８億美元回升
至增長１００億美元。
　　下周一，日股假期休市。
　　下周一早上９：３０ａｍ，中國公布７月消費者物價指數，年率料由２﹒５％升上２﹒６％
；生產者物價指數年率跌幅料由３％收窄至２﹒５％。
　　４：３０ｐｍ，歐元區公布８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。８：１５ｐｍ，加拿大公布
７月新屋動工，料由２１﹒２萬降至２０﹒１萬。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＪＯＬＴＳ職
位空缺。

＊希慎和國泰君安派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：希慎興業（０００１４）、國泰君安國際（０１７８８
）、晨鳴紙業（０１８１２）和利福中國（０２１３６）等。（ｈｏ）

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