【長和績後】長和長實重組後首次削息，券商大感意外紛降目標價

《經濟通通訊社７日專訊》長和（００００１）及長實集團（０１１１３）中期業績於昨日

出爐。受新型肺炎疫情衝擊，長和系兩大上市旗艦上半年純利均告倒退，更齊齊削減中期股息約

三成，為自２０１５年世紀重組後首次。券商對長和系削股息看法普遍感到意外，其中，美資券

商花旗更直言長實減派股息３５％令人失望，直接籲沽售長實。



＊大行：長實維持派息的財務能力仍強，無削息的必要性＊



集團主席主席李澤鉅昨於分析員會議上表示，集團有能力派發更高股息，但目前正在物色收

購機會，中期仍會以維持健康派息政策為目標。不過花旗認為，集團未有為未來派息提供指引，

考慮到香港住宅業物峻工量減少，降低經常性收入，預期集團２０２０年至２０２２年盈利將會

下跌，並估計今年股息將減少３０％，故將長實投資評級由「中性」降至「沽售」，並降目標價

８﹒３％至３４﹒３元。

大和發表報告指，長實淨負債率僅為５﹒２％，相信維持派息的財務能力仍非常強勁，集團

削減派息似乎是希望在市場情緒疲弱時，投資香港土地及其他基礎設施項目等，惟認為公司並無

削減派息的必要性。不過，考慮到長實上半年物業銷售的經營利潤率提升至４６﹒２％，其中內

地物業銷售的經營利潤率更高達６０﹒７％；而截至６月底的未入帳的合同銷售額約為２８０億

元，將有助鞏固其未來幾年的盈利前景，故重申對其「買入」評級，目標價續看６８﹒３元。



＊長和零售及能源業務漸復甦，赫斯基能源有望扭虧＊



另外，高盛亦對長實削派中期股息感到驚訝，尤其是集團財務狀況良好，淨負債率僅

５﹒２％，認為減息以保留現金資源屬過份保守之舉；至於長和減派息同樣令會部份投資者失望

，原因是長和今次派息比率雖然仍持維於１８％水平，但由於集團過去在３Ｇ業務錄得虧損期間

仍維持其絕對的每股派息，預計長和今年每股盈利將按年下跌１７％至８﹒６元，假設集團維持

３１％的派息率，意味今年將派２﹒６元，股息率料約５﹒１％。考慮到旗下零售及能源業務於

第二季末已有初期復甦跡象，管理層亦有信心若油價可維持於每桶４０美元水平，赫斯基能源將

可扭虧為盈，故維持長和目標價７５元及「買入」評級，並續列為「確信買入」名單。

據長和副董事總經理黎啟明於長和分析員會議上透露，集團零售業務在６月及７月已開始恢

復，當中除息稅前盈利按年上升１４％，集團會致力恢復銷售及盈利，並會繼續與客戶在社交媒

體上建立關係。



＊野村：長和減息大致符預期，電訊業務重組及弱美元料成下半年推動力＊



至於日資券商野村則認為，長和中期息削減２９％大致符合預期，而截至今年６月底，集團

淨負債率改善至２５﹒１％，相信長和透過減低遞延開支、改善營運資金及降低財務支出，其謹

慎的財務政策料可提升自由現金流；而電訊業務重組及美元疲弱亦將成集團下半年的推動力，維

持其「買入」評級，但將目標價由６８﹒６元，下調５﹒７％至６４﹒７元，並將公司今、明兩

年每股盈利預測下調１２％及１４％，以反映基建、能源及零售業務的盈利貢獻降低。

（ｙｗ）

