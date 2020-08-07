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07/08/2020 17:06

【長和績後】表列大行對長和最新目標價及評級

　　《經濟通通訊社７日專訊》表列大行對長和（００００１）最新目標價及評級：
　
　　大行　　　　　　　　目標價　　　　　　　　　　評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞信　　　　　　　　９０元－〉７４元　　　　　優於大市
　　野村　　　　　　６８﹒６元－〉６４﹒７元　　　買入
　　高盛　　　　　　　　７５元　　　　　　　　　　買入
　　摩根士丹利　　　　　６８元　　　　　　　　　　增持
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｗ）

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