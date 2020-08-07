【長和績後】表列大行對長實集團最新目標價及評級

《經濟通通訊社７日專訊》表列大行對長實集團（０１１１３）最新目標價及評級：
大行 目標價 評級
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花旗 ３７﹒４元－〉３４﹒３元 中性－〉沽售
摩根大通 ６０﹒４元－〉４４﹒５５元 增持
高盛 ６０元 買入
大和 ６８﹒３元 買入
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（ｙｗ）
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