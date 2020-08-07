【企業盈警】環球大通投資（００９０５）料中期虧損大增

《經濟通通訊社７日專訊》環球大通投資（００９０５）公布，截至今年６月３０日止六個

月，與去年同期之公司擁有人應佔期內未經審核虧損約１３７０萬元比較，集團料期內將錄得公

司擁有人應佔期內虧損大幅增加約２４０％至２５０％。

虧損擴大主要由於透過損益賬以公平值列賬之財務資產公平值變動產生之虧損增加所致。

（ｂｎ）

