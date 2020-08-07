【企業盈警】彩星集團（００６３５）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社７日專訊》彩星集團（００６３５）公布，截至今年６月３０日止六個月，

預期集團錄得淨虧損約為２﹒９１億元，相對於去年同期的淨溢利為１﹒６６億元。

期內轉虧為盈主要由於集團之投資物業重估所產生之未變現重估虧損約為３﹒１億元，相對

於去年同期之重估盈餘為９１００萬元；公司之主要附屬公司 彩星玩具集團虧損擴大；及受疫

情影響導致消費意欲疲弱，餐飲業務今年上半年收入下降約４０％。（ｂｎ）

