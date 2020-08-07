【新冠肺炎】渣打香港一名馬鞍山分行員工確診

《經濟通通訊社７日專訊》渣打香港公布，接獲一名馬鞍山分行員工通知其初步確診感染

２０１９冠狀病毒。該員工工作期間一直佩戴口罩。

該行表示，馬鞍山分行已暫時關閉進行徹底清潔消毒，直至另行通知。該分行之員工亦即日

起自行隔離１４日。銀行會聯繫與該員工有直接接觸的客人，提醒他們注意健康狀況。（ｓｋ）

