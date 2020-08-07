【企業盈警】瑞安房地產料中期將錄１６億元人民幣淨虧損

《經濟通通訊社７日專訊》瑞安房地產（００２７２）發盈警，預期截至今年６月底止，將
錄得約１６億元人民幣的淨虧損。
集團指，預期錄得虧損，主要由於集團投資物業及其他物業資產的公平值下調約１９億元人
民幣；集團於２０１９新型冠狀病毒病爆發期間因業務受阻向其租戶減免租金及其他寬減措施，
租務收入因而減少；住宅單位之建設進度及交付予買家的延遲。
集團又指，儘管存在有關因素，但相信集團之資產負債表及現金流狀況實質上維持穩健。
（ｓｋ）
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