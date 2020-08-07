【企業盈警】百德國際料中期淨溢利將按年減少約６３﹒５％

《經濟通通訊社７日專訊》百德國際（０２６６８）發盈警，預期截至今年６底止，中期將

錄得不少於１５００萬元淨溢利，按年減少６３﹒５％，去年同期淨溢利為４１１０萬元。

公司表示，預期淨溢利減少，主要由於無於同期錄得之出售已終止經營業務之一次性收益

２３００萬元；與同期相比，並無於期內錄得之應佔一間聯營公司業績７９０萬元；以及財務成

本及所得稅開支增加。（ｓｋ）

