【企業盈喜】火岩控股料中期溢利將按年增長逾兩倍

《經濟通通訊社７日專訊》火岩控股（０１９０９）發盈喜，預期截至今年６月底止，中期

溢利將按年增加超過２倍，收入亦將按年增長超過１﹒７倍。

公司指，預期溢利及收入增加，主要由於已商業化發行的遊戲，受惠於整體市場反饋比去年

同期受歡迎；期內商業化推出多款新遊戲及海外自主營運，使整體收益大幅上升所致。（ｓｋ）

