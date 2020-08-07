【企業盈警】蒼南儀錶料中期淨利潤將下降最多約７０％

《經濟通通訊社７日專訊》蒼南儀錶（０１７４３）公布，集團預期截至今年６月３０日止

六個月，錄得的淨利潤將下降大約５５％至７０％。

淨利潤減少主要由於今年初新型冠狀肺炎疫情爆發，各地相繼關閉各類生產及經營場所，延

長春節假期推遲復工時間，社會消費及生產大幅萎縮，對工商業用氣的需求減少，導致燃氣工程

技改、增容等項目停工及延後，對公司經營業績產生較大影響；以及期內公司獲得的政府補助款

與去年同期相比大幅下降，因而對淨利潤產生影響。（ｂｎ）

