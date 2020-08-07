【企業盈警】蒼南儀錶料中期淨利潤將下降最多約７０％

《經濟通通訊社７日專訊》蒼南儀錶（０１７４３）公布，集團預期截至今年６月３０日止
六個月，錄得的淨利潤將下降大約５５％至７０％。
淨利潤減少主要由於今年初新型冠狀肺炎疫情爆發，各地相繼關閉各類生產及經營場所，延
長春節假期推遲復工時間，社會消費及生產大幅萎縮，對工商業用氣的需求減少，導致燃氣工程
技改、增容等項目停工及延後，對公司經營業績產生較大影響；以及期內公司獲得的政府補助款
與去年同期相比大幅下降，因而對淨利潤產生影響。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|財經熱話07/08/2020
《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制 港股全周反覆跌63點
|財經熱話07/08/2020
《嚟緊炒D乜》港視EBITDA轉正或提早達成 股價有望再破頂
|財經熱話07/08/2020
《笑傲缸湖》騰訊肥牛一車車入屠房！
|香港要聞07/08/2020
【新冠肺炎】林鄭月娥宣布自願全民病毒檢測 料兩周後可實施
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰