《小傳日記》花旗出橫手，ＱＱ跌到嘔；長實削派息，股價勁失色！

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」繼續造好，納指仲叻叻豬企穩萬一點收，不過魚缸今日就

苦過弟弟囉，今日低開２１點之後就崩堤咁跌，原來係侵侵（特朗普）出聲，擺明話禁止ＱＱ（

００７００）買ＴｉｋＴｏｋ，同埋禁止微信係花旗嘅業務，嚇到ＱＱ一日跌５０幾蚊，仲試過

跌埋５００蚊關口，近百隻騰訊牛全部打靶，真係嚇到人個心都離一離呀∼魚缸一度跌過７００

幾點，低見２４１６７點，一口氣失守埋１０天線（２４７５３）、５０天線（２４８２１點）

及１００天線（２４２５９點），不過好彩最後跌幅收窄小小，最終收報２４５３１點，跌３９

８點或近２巴仙，百天線失而復得，主板成交１７７８﹒２８億銀，按日急增近三成一。國貨收

報１００６３點，跌１３８點或跌１﹒３６％。科指跑輸大市，插近３巴仙或１９０點，報７３

８６。

上證綜合指數報３３５４點，跌３２點或跌近１巴仙；深證成份指數報１３６４８，跌２１

４點或近２巴仙；全市成交繼續破萬億人仔，達逾１﹒２６億元，按日少逾２巴仙。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）曾插逾一成跌穿５００蚊，低見４９９﹒４銀，收市

仍瀉逾半成，報５２７﹒５銀；大象（００００５）跌逾２巴仙，報３２﹒８銀；傳百勝中國最

快下月來港上市，生發發（００３８８）跌近１巴仙，報３８１﹒４銀；中移動（００９４１）

跌近半巴仙，報５３﹒８５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌逾半巴仙，報７１﹒１５銀。



＊金價再衝高金佬好風騷，油價再潛水油佬唔可取＊



今日金價再破新高！受中美關係惡化影響，孖屐再次衝入金佬避險！不過部分金佬似乎有回

吐，收市個別發展！紫金（０２８９９）起飛近４巴仙，報５﹒４５銀；山東黃金（０１７８７

）插低近４巴仙，報２４﹒３銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）彈上逾１巴仙，報１５０２

﹒５銀；招金礦業（０１８１８）跳低逾３巴仙，報１０﹒１８銀；中國黃金（０２０９９）跳

上近１巴仙，報８﹒１銀；恆興黃金（０２３０３）走上近５巴仙，報４﹒５銀。

而花旗國對中資科技公司實行「潔淨網絡」行動令到中美關係更緊張！加上油價包括紐約九

月期油同倫敦十月期油都喺亞洲時間潛水，令到油佬慘跌底！中石油（００８５７）下滑近３巴

仙，報２﹒７１銀；中海油（００８８３）插低近２巴仙，報８﹒４９銀；中石化（００３８６

）走低逾１巴仙，報３﹒４４銀；中海油田服務（０２８８３）插水近３巴仙，報６﹒２２銀；

中石化冠德（００９３４）唔見逾１巴仙，報３﹒３７銀。



＊花旗要自強藥佬無得揚，長實表現慘地產佬齊喊＊



藥佬今日都唔好受，事關侵侵琴日（６日）簽署一項行政命令，話要促進花旗國藥品同醫療

設備生產、同埋要降低藥價，防止花旗國未來有疫情爆發時有藥物短缺。佢又強調，當地必須自

己生產重要設備、耗材同藥品，唔可以依賴中國同其他國家，令到醫療佬都嚇親要避下風頭！中

生製藥（０１１７７）插低逾２巴仙，報９﹒７銀；微創醫療（００８５３）唔見逾３巴仙，報

３９﹒１銀；石藥集團（０１０９３）下滑近３巴仙，報１５﹒７４銀；藥明康德（０２３５９

）插低逾１巴仙，報１２０﹒７銀；威高股份（０１０６６）插水逾３巴仙，報２１﹒０５銀；

三生製藥（０１５３０）唔見近５巴仙，報９﹒１９銀。

而長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，純利同每股盈利齊齊按年跌五成八

，又削派息，隨後更慘被花旗削價近十巴仙同下調評級，令到長實今日跌痛，滑落近７巴仙，報

４１﹒４５銀成為最差表現藍籌。

龍頭長實慘跌，加埋反應熱烈嘅西九文化區商業項目突然煞停招標！令原本投資額過百億銀

嘅商業項目要遲推出，影響埋其他地產佬表現！新世界（０００１７）插低近２巴仙，報３８﹒

３５銀；新地（０００１６）插水近２巴仙，報９４﹒６銀；恆地（０００１２）唔見逾１巴仙

，報２８﹒９銀；領展（００８２３）逆市起飛近１巴仙，報６１﹒４銀。



＊長和削派息電盈獨招積；中金大客到惟價隨市倒＊



除咗長實之外，長和（００００１）都要減派息，股價碌低逾２巴仙，報４９﹒８銀。電盈

（００００８）上半年核心ＥＢＩＴＤＡ升近２巴仙，除咗中期息９﹒１８仙之外亦有特別息派

，仲獲主席李澤楷溢價近一成六增持，逆市彈逾９巴仙，報４﹒９銀。電盈話要將Ｎｏｗ ＴＶ

用１９﹒５億賣畀香江電訊（０６８２３），香江電訊收跌逾２巴仙，報１１﹒３４銀。

中信建投（０６０６６）最新否認主要負責人職務變動傳聞不實，走低近７巴仙，報１２﹒

２銀；中信証券（０６０３０）跪低近４巴仙，報１８﹒６２銀。彭博引述消息話，螞蟻集團已

揀定中金公司（０３９０８）幫佢安排上海嘅ＩＰＯ，而中金亦都係香江嘅ＩＰＯ保薦人；惟中

金仍隨市無咗逾２巴仙，報１９﹒１銀。海通（０６８３７）碌低近３巴仙，報７﹒４４銀。請

請！



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