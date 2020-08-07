【大國博弈】特朗普簽署行政命令，禁美企與字節跳動及騰訊交易　

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周四（６日）簽署行政命令，禁止美企４５天後

與抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及騰訊（００７００）進行交易。

據外電指特朗普簽署行政命令是為了解決微信所構成的威脅，白宮則表示必須積極採取針對

微信的行動，以保護國家安全。

另外據英國《金融時報》周四（６日）引述知情人士報道指，微軟正尋求收購ＴｉｋＴｏｋ的

全球業務。（ａｌ）

