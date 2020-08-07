  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2020 15:33

【境外置業】隔山買樓，留意稅務免中伏

　　《環富通基金頻道記者羅駿豪７日報道》近日美元下滑，變相即外幣升值，連帶海外資產亦
自然水漲船高。加上移民亦為近期熱門話題，令港人海外置業的意欲大增。不過買外地樓始終隔
山買牛，準買家必須留意各地稅務制度，以免買樓收租卻中伏失預算。最近大熱的英國、不少內
地留學生的美國、新加坡、日本和內地，買樓稅務詳情如何？

＊英國＊

　　在英國，買樓的費用包括稅項（如印花稅及市政稅）、首期、產權轉讓費、測量費、按揭服
務費用、保費、地租和服務費等。而賣出物業則要繳付資產增值稅，經紀費用連增值稅等。買賣
總費用多少視乎購買的業權種類、買家的身分、物業的所在位置和樓宇狀況等多項因素。

１﹒印花稅

　　英國買樓印花稅以累進稅率收繳，樓價愈貴頂層價值部分採用較高的稅率，首１２﹒５萬鎊
（英鎊．下同）免稅。例如一間４０萬鎊物業，舊制下印花稅為：

　　　　　　　　　　　２％Ｘ１２﹒５萬鎊＋５％Ｘ１５萬＝１萬英鎊。

　　不過，英國財相辛偉誠早前宣布樓市減辣，英格蘭及北愛爾蘭地區的５０萬以下物業免印花
稅（現時稅階見表），不過措施屬暫時性，只持續至明年３月底。

２﹒非首置附加稅

　　留意，無論是否英國居民，本身已有物業的非首置買家，需付額外３％附加稅
（Ｓｕｒｔａｘ），以上寬免未有將附加稅包括在內。除此以外也要留意，英國是全球徵稅國家
，如果業主在本港曾置業並仍持有，在英首次買樓也算是再次買入，都不能享有附加稅豁免優惠

　　另外，當明年蜜月期政策結束後，沒有居英簽證或居英權的外國人（包括港人）若買樓，會
額外收取海外買家印花稅，類似香港的ＢＳＤ。英國政府近日公布文件，列明英格蘭和北愛爾蘭
徵收海外買家印花稅的細節。政府規定，一年內在英國居住時間少於１８３日，便會界定為海外
買家，須徵收２％的海外買家印花稅。不過，若交易日後一年內，該買家在英國居住時間多於
１８３日，可以申請退稅，有意定居英國的港人要留意相關操作。

３﹒市政稅（Ｃｏｕｎｃｉｌ　Ｔａｘ）

　　在英國持有物業，每年都需向所屬地方政府繳交市政稅，類似香港的差餉，主要用作當區支
付公共服務及設施，每年約１４００至１８００鎊不等。如果房屋用作出租，這筆費用可由物業
合同簽署人，亦即租客支付，業主不用承擔。留意，不同地區會按情況免稅額各有不同，例如部
分地區若租客全為全日制學生，業主便可以向當區政府申請豁免。

４﹒資產增值稅

　　如同不少國家，在英國賣出物業、股票等資產，都要就售出資產時所獲的收益，繳納資產增
值稅。若港人投資英國物業放租，日後如要出售物業，便要繳交（Ｃａｐｉｔａｌ
Ｇａｉｎｓ　Ｔａｘ，ＣＧＴ），而出售自住物業，則毋需繳納。
　　在英國，針對物業的ＣＧＴ免稅額為每報稅年度１２３００鎊。免稅額後首３７５００鎊以
基本稅率計，基本ＣＧＴ稅率是１８％，即最多６７５０鎊；其後以高稅率計，稅率是２８％。
　　假設物業買入是為３０萬鎊，其後以５０萬鎊沽出，即增長了２０萬鎊，ＣＧＴ便是約４﹒
８８萬鎊。

５﹒代理費用需交增值稅（ＶＡＴ）

　　人不在當地，很多時買家都會找租務代理代業主找租客及解決租客的大小問題，例如睇樓或
簽約。收費方面沒有特定標準，倫敦一般是每月租金收入的１０％至１２％（再加２０％增值稅
ＶＡＴ），而曼城及列斯的收費大約是每月租金收入８％至１０％（再加２０％增值稅ＶＡＴ）


　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/08/2020
《笑傲缸湖》騰訊肥牛一車車入屠房！
香港要聞07/08/2020
【新冠肺炎】林鄭：三管齊下進行檢測　擬兩周後新增普及社區檢測【新冠肺炎】林鄭：三管齊下進行檢測　擬兩周後新增普及社區檢測
財經熱話07/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
財經熱話07/08/2020
【動作多多】派特別股息兼有業務重組消息　電盈半日逆市飆近9%
FOCUS07/08/2020
【FOCUS】中國自美進口逆勢升　惟仍需防侵侵突變臉
開市Good Morning07/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯不宜急於撈貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金