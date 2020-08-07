【境外置業】隔山買樓，留意稅務免中伏

《環富通基金頻道記者羅駿豪７日報道》近日美元下滑，變相即外幣升值，連帶海外資產亦

自然水漲船高。加上移民亦為近期熱門話題，令港人海外置業的意欲大增。不過買外地樓始終隔

山買牛，準買家必須留意各地稅務制度，以免買樓收租卻中伏失預算。最近大熱的英國、不少內

地留學生的美國、新加坡、日本和內地，買樓稅務詳情如何？



＊英國＊



在英國，買樓的費用包括稅項（如印花稅及市政稅）、首期、產權轉讓費、測量費、按揭服

務費用、保費、地租和服務費等。而賣出物業則要繳付資產增值稅，經紀費用連增值稅等。買賣

總費用多少視乎購買的業權種類、買家的身分、物業的所在位置和樓宇狀況等多項因素。



１﹒印花稅



英國買樓印花稅以累進稅率收繳，樓價愈貴頂層價值部分採用較高的稅率，首１２﹒５萬鎊

（英鎊．下同）免稅。例如一間４０萬鎊物業，舊制下印花稅為：



２％Ｘ１２﹒５萬鎊＋５％Ｘ１５萬＝１萬英鎊。



不過，英國財相辛偉誠早前宣布樓市減辣，英格蘭及北愛爾蘭地區的５０萬以下物業免印花

稅（現時稅階見表），不過措施屬暫時性，只持續至明年３月底。



２﹒非首置附加稅



留意，無論是否英國居民，本身已有物業的非首置買家，需付額外３％附加稅

（Ｓｕｒｔａｘ），以上寬免未有將附加稅包括在內。除此以外也要留意，英國是全球徵稅國家

，如果業主在本港曾置業並仍持有，在英首次買樓也算是再次買入，都不能享有附加稅豁免優惠

。

另外，當明年蜜月期政策結束後，沒有居英簽證或居英權的外國人（包括港人）若買樓，會

額外收取海外買家印花稅，類似香港的ＢＳＤ。英國政府近日公布文件，列明英格蘭和北愛爾蘭

徵收海外買家印花稅的細節。政府規定，一年內在英國居住時間少於１８３日，便會界定為海外

買家，須徵收２％的海外買家印花稅。不過，若交易日後一年內，該買家在英國居住時間多於

１８３日，可以申請退稅，有意定居英國的港人要留意相關操作。



３﹒市政稅（Ｃｏｕｎｃｉｌ Ｔａｘ）



在英國持有物業，每年都需向所屬地方政府繳交市政稅，類似香港的差餉，主要用作當區支

付公共服務及設施，每年約１４００至１８００鎊不等。如果房屋用作出租，這筆費用可由物業

合同簽署人，亦即租客支付，業主不用承擔。留意，不同地區會按情況免稅額各有不同，例如部

分地區若租客全為全日制學生，業主便可以向當區政府申請豁免。



４﹒資產增值稅



如同不少國家，在英國賣出物業、股票等資產，都要就售出資產時所獲的收益，繳納資產增

值稅。若港人投資英國物業放租，日後如要出售物業，便要繳交（Ｃａｐｉｔａｌ

Ｇａｉｎｓ Ｔａｘ，ＣＧＴ），而出售自住物業，則毋需繳納。

在英國，針對物業的ＣＧＴ免稅額為每報稅年度１２３００鎊。免稅額後首３７５００鎊以

基本稅率計，基本ＣＧＴ稅率是１８％，即最多６７５０鎊；其後以高稅率計，稅率是２８％。

假設物業買入是為３０萬鎊，其後以５０萬鎊沽出，即增長了２０萬鎊，ＣＧＴ便是約４﹒

８８萬鎊。



５﹒代理費用需交增值稅（ＶＡＴ）



人不在當地，很多時買家都會找租務代理代業主找租客及解決租客的大小問題，例如睇樓或

簽約。收費方面沒有特定標準，倫敦一般是每月租金收入的１０％至１２％（再加２０％增值稅

ＶＡＴ），而曼城及列斯的收費大約是每月租金收入８％至１０％（再加２０％增值稅ＶＡＴ）

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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