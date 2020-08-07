【境外置業】美國稅制分３層，新加坡設額外買家印花稅

《環富通基金頻道記者羅駿豪７日報道》除了英國，美國亦是港人海外買樓的其中一個熱門

地。美國稅制分３層，包括全國性聯邦稅（Ｆｅｄｅｒａｌ Ｔａｘ）、州政府稅（Ｓｔａｔｅ

Ｔａｘ）和地方政府稅（Ｃｏｕｎｔｙ Ｔａｘ）。聯邦稅的稅率是全國劃一，州稅和地方稅則

各地不同。全球徵稅適用於美國公民，因此除非是該國公民，否則並非全世界的收入均須向美國

政府報稅。



＊美國＊



１﹒個人所得稅（Ｉｎｃｏｍｅ Ｔａｘ）



若物業買來出租，業主便需繳稅，稅率平均約１０至３９﹒９％。個人所得稅分為聯邦稅和

州稅，同樣各地稅率會有不同。留意，各州之中有７個州未有徵收個人所得稅，如華盛頓州

（ＷＡ）、內華達州（ＮＶ）、佛羅里達州（ＦＬ）和德州（ＴＸ）等。

此稅是針對淨收入徵稅，因此與跟租務有關的費用可扣稅，例如出租廣告費、清潔、維修、

保險、按揭利息、水電費及折舊等。海外業主扣稅項目也包括機票、住宿，作為來回美國實地視

察物業的開支。至於折舊，根據美國稅例，物業價值隨時間磨損亦會是開支，住宅物業是２７年

半。



２﹒物業稅（Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｔａｘ）



類似香港差餉，屬於州稅，稅率會按州政府評估物業價值，不會跟市值掛勾，亦會每年有所

調整，加上不同州份會有分別，平均每半年繳１次，稅率大約是１％。



３﹒資產增值稅



同樣，美國亦有資產增值稅，分聯邦稅和州稅，各地不同。如果是自住物業，每名成人住滿

２年，可獲２５萬美元的免稅額。



而根據第１０３１條款（１０３１ Ｅｘｃｈａｎｇｅ），美國政府鼓勵市民資產增值的延

後稅務措施，投資者賣出１個原有物業，若在１８０日或下年度報稅截止日期內，再購入另１個

市值一樣或更高價錢的物業，可將應繳的資產增值稅轉移至新買入的物業。不過，若業主在１年

內在物業居住超過２星期的話，措施就不適用了。



＊新加坡＊



與香港一樣，新加坡同樣受環球資金氾濫帶動，政府擔心樓價飆升，不時會為樓市加辣，年

初就將「額外買家印花稅」（ＡＢＳＤ）稅率上調半成。



１﹒印花稅



不論公民、永久居民還是海外買家，所有人在新加坡買樓都需繳付買家印花稅（ＢＳＤ），

稅款是根據單位市價作計算，稅率為１％至４％不等。

新加坡政府為打壓樓市炒風，另設有額外買家印花稅（ＡＢＳＤ）。類似香港的辣招稅，外

國人買入物業，需額外繳付２０％稅款，公司買家則交２５％。至於新加坡公民，則在購買第二

個單位時，才需要繳ＡＢＳＤ。

至於永久居民，較海外買家置業稅階會稍低，但較公民為高，在購入第一套房時，要交樓價

５％ＡＢＳＤ、第二套房以上就交１５％ＡＢＳＤ。

以１００萬新元（約５６４萬港元）的單位為例，港人就要先付２２﹒４６萬新元

（１２６﹒５８萬港元）印花稅（ＢＳＤ連ＡＢＳＤ）。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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