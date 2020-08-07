【境外置業】日本買樓印花稅有多高？

《環富通基金頻道記者羅駿豪７日報道》總價細較易上車的日本，購買住宅物業需繳交印紙

稅（印花稅）和不動產取得稅等稅項，稅款連雜費通常約樓價的６％至８％。



＊日本＊



１﹒印紙稅



於日本在香港，一般所指的印花稅是買樓政府稅項中佔額最大的，但在日本「印紙稅」卻非

大額稅項，一個５００萬至不足１０００萬日圓（７３﹒４萬港元）成交的物業，印紙稅只收

５０００日圓（３６７港元）；１０００萬不足５０００萬日圓（３６７萬港元）成交的物業，

印紙稅只收１萬日圓（７３４港元）！



２﹒不動產取得稅登錄免許稅



要數日本買樓稅務，不動產取得稅和登錄免許稅（登記稅）才是主菜。分別為物業政府估價

的３％及２％。留意，以上兩稅並非以成交價徵收，而是按政府對物業估價計徵，政府估價一般

比物業市值為低。



３﹒消費稅



除了稅項，當然還要付中介費用，一般為，在日本有消費稅，中介服務亦要徵收，為中介費

用的１０％。



４﹒固都稅



另一方面，一旦物業買回來不是自用，而是收租，置業後仍要每年繳交按政府對物業估價計

徵１﹒４％的固定資產稅、０﹒３％的都市物業稅（合稱「固都稅」），以及每個月須支付管理

費及一筆「修繕積立金」（維修基金），一般佔租金收入的１０％至１５％。

港人買了日本物業，若使用香港地址作為登記地址，不是每個日本地方政府都會直接把「固

都稅」通知單寄到海外地址，如神奈川、北海道、靜岡、沖繩等就不會，準業主要留意。不過東

京、大阪、福岡等地區就會將通知單寄到海外地址。

業主可以委託「代管公司」作為代理人，代管公司會收取服務費，約１﹒２萬至２萬日圓不

等。當然文如閣下有住日本的朋友，也可考慮他們作為你的代理人。



５﹒讓渡稅



賣樓時，除了要付印紙稅和中介費用，還要付讓渡稅（資產增值稅），讓渡稅稅款徵收以物

業升值額減去稅金和中介費律師費管理費等開銷計算，甚至連交易時的交通費也可扣稅，扣除後

稅率為３０％（未持有住宅物業滿５年）或１５％（持有住宅物業滿５年）。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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