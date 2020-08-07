【境外置業】內地轉售物業，須承擔個人所得稅及城市維護建設稅等

《環富通基金頻道記者羅駿豪７日報道》於香港買樓須繳交印花稅，而在內地買樓則須繳付

「契稅」。契稅是指對不動產契約所徵收的稅款，而內地契稅是按樓面面積而定，一般稅率介乎

樓價３％至５％，而一、二手物業涉及稅項亦不同；另外亦要視乎個別城市政策，部分甚至提供

稅務寬減予首置客。

內地稅制向來較香港高得多，業主轉售內地物業時，須承擔達樓價２０％個人所得稅、樓價

５％銷售營業稅、城市維護建設稅、教育附加費及土地增值稅等。

此外，內地業主亦要承擔大量雜費，例如要依法到指定銀行開立「住宅專項維修基金」帳戶

，戶口按單位計算，即擁有一個物業就須開一個戶口，並每戶按單位面積存入指定金額，以作物

業公用部分維修，亦有機會用以繳付管理費。

由於內地稅項及雜費繁多，兼且交稅及開戶等工作，均要業主親訪不同政府部門或機構，故

港人投資內地物業時，宜先計清計楚，以免得不償失；亦宜視內地買樓為長線投資，而非短炒。



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