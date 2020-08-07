《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制，港股全周反覆跌６３點

《股市一周》本港疫情於本周見緩和，惟港股仍受到中美關係及個別藍籌業績牽制，全周走

勢先高後回，反覆跌６３點。

本周一（３日）大象匯控（００００５）及小象恆生（０００１１）公布中期業績，績後走

低，拖累港股全日跌１３７點報２４４５８點。

本周二（４日）及周三（５日）本港新增確診人數回落至兩位數，加上華府重啟新一輪刺激

計劃磋商，港股連漲兩日，突破十天線（約２４７９９點）及五十天線（約２４７２２），並企

上兩萬五。

惟在本周後段，中美關係再度惡化，美國稱要將不受信任中資應用程式下架，科網股回軟，

騰訊沽壓沉重。港股於本周四（６日）見全周高２５２０１點後調頭轉急跌，失兩萬五。

今日港股延續跌勢，美國總統特朗普頒令禁美企與ＴｉｋＴｏｋ微信母企交易，騰訊急插一

成曾失５００元大關，科指亦回吐逾３％，港股跌穿百天線（約２４２５８），見全周低

２４１６７點。

總結一周，港股收報２４５３１點，在２４１６７點至２５２０１點區間波動，上下波幅

１０３３點，全周反覆跌６３點或０﹒２６％。國指收報１００６３點，全周升２３點或

０﹒２３％。日均主板成交約１３０８﹒５５億元，按周增１０﹒８８％。恆生科技指數全周升

２３１點收７５５１點。



＊美國封殺微信母公司，騰訊曾失五百大關＊



儘管納指於本周破１１０００，但本港科網股走勢落後。美國總統特朗普簽署行政命令，將

在４５日後禁止與ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及微信母公司騰訊進行任何交易，消息剛出騰訊

曾急插一成，低見４９９﹒４元。隨後，美官員解釋行政指令僅針對微信，騰訊跌幅受窄，全周

跌１﹒２２％，報５２７﹒５元。

美國行政禁令亦牽連到其他科網股先高後回。小米集團（０１８１０）升４﹒１８％，報

１５﹒４４元；美團點評（０３６９０）攀升１５﹒８９％，報２２２﹒４元，曾創上市高

２２９﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）揚１﹒３０％，報２４９﹒２元。

此外，騰訊將於下周三（１２日）公布中期業績或引起港股震盪。



＊中概股陸續回港，港交所繼續尋頂＊



本周二傳阿里巴巴（旗下螞蟻集團最快於下月再港公開招股。本日再有傳內地餐飲公司百勝

中國最快９月在港作第二上市，而中國瓶裝水巨頭農夫山泉也擬尋求最早下周批准其上市申請。

港交所（００３８８）繼續尋頂，創３８８元之歷史新高。全周升３﹒０３％，報３８１﹒４元

。

不過，富瑞發表研究報告指，港交所市盈率和市值冠居全球交易所，惟淨資產回報率

（ＲＯＥ）只略高於亞洲市場平均水平，預計未來１至３個月內將面臨獲利回吐壓力。



＊匯控中期業績遜預期，失守１１年前收市競價＊



匯控公布中期列帳基準稅前盈利４３﹒１８億美元，按年跌６５％，遜預期，業績公布當日

即「失守」１１年前收市競價時段出現的３３元低位，最低見３２﹒１元。全周挫６﹒１５％，

報３２﹒８元，為全周表現最差藍籌。而同日公布中期業績的小象恆生（０００１１）亦受壓，

恆生銀行中期純利減少３３％至９１﹒４３億元，全周跌３﹒２８％，報１１７﹒９元。



＊ＩＧＧ績後狂飆逾四成，帶掣其他遊戲股＊



ＩＧＧ公布截至今年６月底止中期業績，純利為１０﹒３２億元，按年上升８６％，並計劃

於下本年推六款遊戲。全周飆升４２﹒５６％，報１０﹒８２元。疫情下「宅經濟」受惠，機構

數據顯示全球遊戲玩家次季在遊戲上支出季增兩成七，加上龍頭企業績優，其他遊戲股亦走高。

心動公司（０２４００）漲１０﹒６３％，報４５﹒８元；創夢天地（０１１１９）抽升

８﹒３７％，報４﹒９２元；中手游（００３０２）走高１０﹒８４％，報３﹒６８元；友誼時

光（０６８２０）急漲２４﹒９１％，報３﹒４６元。



＊憧憬華府撐市，油創五個月高金破兩千＊



本周華府重啟對新一輪刺激計劃的磋商，加上經濟數據造好，國際油價重上三月初高位，三

桶油亦受惠。中石化（００３８６）全周升３﹒６１％，報３﹒４４元；中石油（００８５７）

揚０﹒７４％，報２﹒７１元；中海油（００８８３）走高３﹒５４％，報８﹒４９元。

另外，市場憂政府出台政策或導致資產貶值，加上美匯和美債收益率齊走低，黃金倍受追捧

，突破兩千美元大關。金礦股走高，招金礦業（０１８１８）全周抽升５﹒３８％，報

，突破兩千美元大關。金礦股走高，招金礦業（０１８１８）全周抽升５﹒３８％，報

１０﹒１８元；紫金礦業（０２８９９）飆升１３﹒３１％，報５﹒４５元；中國黃金國際

（０２０９９）走高２﹒７９％，報８﹒１元；靈寶黃金（０３３３０）上揚１﹒４４％，報

１﹒４１元。（ｆｚ）

