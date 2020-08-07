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即市新聞

07/08/2020 17:20

《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制，港股全周反覆跌６３點

　　《股市一周》本港疫情於本周見緩和，惟港股仍受到中美關係及個別藍籌業績牽制，全周走
勢先高後回，反覆跌６３點。
　　本周一（３日）大象匯控（００００５）及小象恆生（０００１１）公布中期業績，績後走
低，拖累港股全日跌１３７點報２４４５８點。
　　本周二（４日）及周三（５日）本港新增確診人數回落至兩位數，加上華府重啟新一輪刺激
計劃磋商，港股連漲兩日，突破十天線（約２４７９９點）及五十天線（約２４７２２），並企
上兩萬五。
　　惟在本周後段，中美關係再度惡化，美國稱要將不受信任中資應用程式下架，科網股回軟，
騰訊沽壓沉重。港股於本周四（６日）見全周高２５２０１點後調頭轉急跌，失兩萬五。
　　今日港股延續跌勢，美國總統特朗普頒令禁美企與ＴｉｋＴｏｋ微信母企交易，騰訊急插一
成曾失５００元大關，科指亦回吐逾３％，港股跌穿百天線（約２４２５８），見全周低
２４１６７點。
　　總結一周，港股收報２４５３１點，在２４１６７點至２５２０１點區間波動，上下波幅
１０３３點，全周反覆跌６３點或０﹒２６％。國指收報１００６３點，全周升２３點或
０﹒２３％。日均主板成交約１３０８﹒５５億元，按周增１０﹒８８％。恆生科技指數全周升
２３１點收７５５１點。

＊美國封殺微信母公司，騰訊曾失五百大關＊

　　儘管納指於本周破１１０００，但本港科網股走勢落後。美國總統特朗普簽署行政命令，將
在４５日後禁止與ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及微信母公司騰訊進行任何交易，消息剛出騰訊
曾急插一成，低見４９９﹒４元。隨後，美官員解釋行政指令僅針對微信，騰訊跌幅受窄，全周
跌１﹒２２％，報５２７﹒５元。
　　美國行政禁令亦牽連到其他科網股先高後回。小米集團（０１８１０）升４﹒１８％，報
１５﹒４４元；美團點評（０３６９０）攀升１５﹒８９％，報２２２﹒４元，曾創上市高
２２９﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）揚１﹒３０％，報２４９﹒２元。
　　此外，騰訊將於下周三（１２日）公布中期業績或引起港股震盪。

＊中概股陸續回港，港交所繼續尋頂＊

　　本周二傳阿里巴巴（旗下螞蟻集團最快於下月再港公開招股。本日再有傳內地餐飲公司百勝
中國最快９月在港作第二上市，而中國瓶裝水巨頭農夫山泉也擬尋求最早下周批准其上市申請。
港交所（００３８８）繼續尋頂，創３８８元之歷史新高。全周升３﹒０３％，報３８１﹒４元

　　不過，富瑞發表研究報告指，港交所市盈率和市值冠居全球交易所，惟淨資產回報率
（ＲＯＥ）只略高於亞洲市場平均水平，預計未來１至３個月內將面臨獲利回吐壓力。

＊匯控中期業績遜預期，失守１１年前收市競價＊

　　匯控公布中期列帳基準稅前盈利４３﹒１８億美元，按年跌６５％，遜預期，業績公布當日
即「失守」１１年前收市競價時段出現的３３元低位，最低見３２﹒１元。全周挫６﹒１５％，
報３２﹒８元，為全周表現最差藍籌。而同日公布中期業績的小象恆生（０００１１）亦受壓，
恆生銀行中期純利減少３３％至９１﹒４３億元，全周跌３﹒２８％，報１１７﹒９元。

＊ＩＧＧ績後狂飆逾四成，帶掣其他遊戲股＊

　　ＩＧＧ公布截至今年６月底止中期業績，純利為１０﹒３２億元，按年上升８６％，並計劃
於下本年推六款遊戲。全周飆升４２﹒５６％，報１０﹒８２元。疫情下「宅經濟」受惠，機構
數據顯示全球遊戲玩家次季在遊戲上支出季增兩成七，加上龍頭企業績優，其他遊戲股亦走高。
心動公司（０２４００）漲１０﹒６３％，報４５﹒８元；創夢天地（０１１１９）抽升
８﹒３７％，報４﹒９２元；中手游（００３０２）走高１０﹒８４％，報３﹒６８元；友誼時
光（０６８２０）急漲２４﹒９１％，報３﹒４６元。

＊憧憬華府撐市，油創五個月高金破兩千＊

　　本周華府重啟對新一輪刺激計劃的磋商，加上經濟數據造好，國際油價重上三月初高位，三
桶油亦受惠。中石化（００３８６）全周升３﹒６１％，報３﹒４４元；中石油（００８５７）
揚０﹒７４％，報２﹒７１元；中海油（００８８３）走高３﹒５４％，報８﹒４９元。
　　另外，市場憂政府出台政策或導致資產貶值，加上美匯和美債收益率齊走低，黃金倍受追捧
，突破兩千美元大關。金礦股走高，招金礦業（０１８１８）全周抽升５﹒３８％，報
，突破兩千美元大關。金礦股走高，招金礦業（０１８１８）全周抽升５﹒３８％，報
１０﹒１８元；紫金礦業（０２８９９）飆升１３﹒３１％，報５﹒４５元；中國黃金國際
（０２０９９）走高２﹒７９％，報８﹒１元；靈寶黃金（０３３３０）上揚１﹒４４％，報
１﹒４１元。（ｆｚ）

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