《品中資－羅國森》從ＴｉｋＴｏｋ看螞蟻的估值

《品中資》世事無奇不有，但在特朗普執掌美國總統的年代，更加是１００歲唔死，也有新

聞。

大家都知道，一些專制政權，或會禁止傳媒或今時今日所說的社交媒體進入當地市場，正如

內地禁止Ｇｏｏｇｌｅ、ＷｈａｔｓＡｐｐ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ，以至ＹｏｕＴｕｂｅ等進入一

樣。因此，美國禁止ＴｉｋＴｏｋ進入當地市場，也不過是你做初一，我做十五的報復手段。

但特朗普卻不是這樣簡單的一位總統，他竟然開出條件謂，如果ＴｉｋＴｏｋ的母公司字節

跳動願意將ＴｉｋＴｏｋ售予一家真正的美國公司，ＴｉｋＴｏｋ就可以繼續在美國營運，否則

就要撤走。

換句話說，擺在字節跳動創辦人張一鳴面前的選擇，要不就是退出美國市場，讓多年來在美

國的投資和努力付諸流水；要不就是為ＴｉｋＴｏｋ找主好人家，讓她可以繼續留在美國發展，

而自己也好好歹歹地，收回當初的投資，甚至「幸運地」可以賺一筆。

誰不知，特朗普為這宗交易定下４５日的談判期限，即是４５日內未能達成協議，

ＴｉｋＴｏｋ就要撤出美國市場。有了這個緊箍咒，交易對手不壓你價才怪呢！

這還不算奇特，最奇特的是，特朗普說，如果這單交易最終能夠成事，因為美國政府是主要

推手兼牽頭人，應該得到報酬，大部分交易金額應該轉入美國財政部的戶口，不單賣家（字節跳

動）要付，連買家也要付（微軟是目前主要的潛在買家）。

即是說，就算ＴｉｋＴｏｋ賣到好價錢，張一鳴也要跟特朗普分成。因此，當聽到特朗普這

個要求時，我第一個感覺是有人「強搶民女」，而替特朗普出手的，就是微軟。我知道，我身邊

很多朋友也有這種感覺。



＊針對中國科技企業＊



我同意，特朗普也不是要禁止所有中國企業開拓美國市場，而他特別針對ＴｉｋＴｏｋ，正

如他所說，是因為ＴｉｋＴｏｋ涉嫌在美國收集客戶資料，然後交給中共政權，他為了保障美國

國民的個人資料，所以才替天行道。

但有另一說法是他和ＴｉｋＴｏｋ有「私人恩怨」，因為早前特朗普舉辦的造勢大會，有大

量ＴｉｋＴｏｋ用戶在網上登記了門票後，最終卻不出席，令到場面非常冷清，特朗普心有不忿

，所以要向ＴｉｋＴｏｋ報復。

不過，按照這兩日國務卿蓬佩奧公開表示，要進一步限制幾家中國科技公司在美國發展雲端

業務，以及可供下載的應用程式，當中包括騰訊（００７００）旗下的微信、百度和阿里巴巴等

等時，大家都應該心知肚明，美國是想打壓中國科技公司的發展，最終就是阻止中國的崛起。

ＴｉｋＴｏｋ事件馬上令我想起螞蟻集團，因為螞蟻快將在中港兩地上市了。

ＴｉｋＴｏｋ是字節跳動在海外的短視頻社交平台，內地的品牌是抖音。張一鳴成立字節跳動時

，就已經立志建立一家跨國公司，將業務擴展至全球。

同樣地，螞蟻集團的定位也是一家國際公司，因為經過幾年的發展，螞蟻集團旗下的支付寶

，已經衝出中國，業務遍布亞洲多國。

我翻看螞蟻集團的網頁，在科技創新的一欄中，他們特別強調，要致力建構新一代自家制的

區塊鏈技術，名為「螞蟻鏈」，目標是要用來支援１０億帳戶Ｘ１０億日交易量的超大規模應用

，這個專利申請和授權量已是全球第一。

而螞蟻集團旗下的支付寶，目標也是服務全球客戶，為他們提供移動支付和普惠金融服務。

以上就足以證明螞蟻集團的定位。

螞蟻的核心業務是金融，再由金融擴展至個人生活服務，即是開宗名義是服務個人，這絕對

有機會掉進特朗普對ＴｉｋＴｏｋ的指控陷阱中，即是將美國客戶的資料輸送給中共。因此，如

果螞蟻的規模日益壯大，甚至想染指美國市場，相信會障礙重重。

如果螞蟻不能開拓美國市場，甚至其他歐洲市場（不排除其他國家也跟隨抵制螞蟻），雖然

短時間內不會對她的估值有很大影響，因為光是內地和亞洲市場，已經足夠螞蟻去開拓。

但如果能夠在短期內染指美國市場，也確實能夠很快便將業務擴大幾倍。這始終是很吸引和

很具挑戰性的。



＊螞蟻集資高達３００億美元＊



但明顯地，現在確實是時不我予。不過，也正因如此，我估計，螞蟻在中港兩地同步上市時

，市場反應會更好，尤其是內地股民的反應。早前中芯國際（００９８１）回歸上海科創板，首

日股價可以大升幾倍，就是這種愈打壓，愈硬淨的表現。

因此，我真的十分期待螞蟻快些上市，當中更期望知道她的集資額、最終定價、認購反應，

以及上市首日的表現。

據最新的消息，螞蟻會在９月底或最遲１０月初就會在中港兩地上市，以估值２０００億美

元為基礎，會在上海發售１０％股份，在香港發售５％股份，即前者集資２００億美元，後者集

資１００億美元，合共集資３００億美元。如是的話，將會成為歷來全球集資規模最大的ＩＰＯ

。

正如前次我的品評中引述螞蟻之所以稱為「螞蟻」，是因為螞蟻雖然渺小，但只要齊心協力

，可以煥發出驚人的力量。所以，我更期望看到一隻壯大後的螞蟻！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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