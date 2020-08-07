【大國博弈】中美國防部長通電話，魏鳳和要求美方停止錯誤言行

《經濟通通訊社７日專訊》中美關係日漸緊張，據《新華社》報道，國務委員兼國防部長魏

鳳和應約同美國國防部長埃斯珀通電話。雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換

意見。

報道指出，魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題，表達中方原則立場，要求

美方停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩

定。

報道引述埃斯珀說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低

風險。（ａｃ）

