《經濟通通訊社７日專訊》中美關係日漸緊張，據《新華社》報道，國務委員兼國防部長魏
鳳和應約同美國國防部長埃斯珀通電話。雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換
意見。
報道指出，魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題，表達中方原則立場，要求
美方停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩
定。
報道引述埃斯珀說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低
風險。（ａｃ）
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07/08/2020 08:24
【大國博弈】中美國防部長通電話，魏鳳和要求美方停止錯誤言行
《經濟通通訊社７日專訊》中美關係日漸緊張，據《新華社》報道，國務委員兼國防部長魏
鳳和應約同美國國防部長埃斯珀通電話。雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換
意見。
報道指出，魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題，表達中方原則立場，要求
美方停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩
定。
報道引述埃斯珀說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低
風險。（ａｃ）
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