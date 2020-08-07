【新冠肺炎】廣東省公安廳：９月起港澳車輛只能省?行駛

《經濟通通訊社７日專訊》香港新型冠狀病毒疫情持續，廣東省調整港澳入境車輛通行管理
措施，由９月起，除了獲批准外，港澳入境車輛僅限於廣東省?行駛。
根據廣東省公安廳通告，韶關、河源、梅州、湛江、茂名、肇慶、清遠、潮州及雲浮等所有
出省公路臨近省界路段，將設置港澳入境車輛警示區域和禁行區域，若違反禁令標誌而進入禁行
區域將會被處罰。（ｊｔ）
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