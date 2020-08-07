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07/08/2020 09:41

【大國博弈】環時總編：淨網行動加劇中美對抗，熱戰風險將增加

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國國務卿蓬佩奧宣布擴大「潔淨網路」（Ｃｌｅａｎ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）計劃後，《環球時報》總編輯胡錫進周四（６日）在Ｔｗｉｔｔｅｒ上發文稱
，要是沒有跨境商品，軍隊就會出現。胡錫進稱，淨網行動將扼殺中美合作並分裂互聯網，從而
不可避免地加劇對抗；中美兩國的矛盾點已經很多，熱戰的風險將增加。
　　胡錫進還在微博上討論了「萬一中美發生軍事衝突，誰打得過誰」的話題。他認為，論整體
軍事實力肯定是美國更厲害。不過，如果到了中國近海，中國的海上力量加上岸上攻擊力量，與
美國的海上力量較量，誰更厲害，這就不好說了。如果涉及到中國的核心利益，比如台灣，它在
美國慫恿下破了底線，導致軍事攤牌，屆時除了實力對比，還要拼意志，也就是狹路相逢誰更勇
的問題。
　　國務委員兼國防部長魏鳳日前和應約同美國國防部長埃斯珀通電話。魏鳳和就南海、台灣、
美方對中方「污名化」等問題，表達中方原則立場，要求美方停止錯誤言行，加強海上風險管控
，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。報道又引述埃斯珀說，在兩國關係
緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。（ｗｌ）

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