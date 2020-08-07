《神州縱橫－凌昆》中國要有新策略應對經濟壓力

《神州縱橫》７月末的中央政治局會議訂下１０月召開五中全會，制定「十四五」計劃和

２０３５年的發展目標等較長遠策略。就短期經濟而言則提出了促復元保增長要有進行持久戰的

準備，以應對更不穩定不明確的環境。



＊恰當發揮內循環作用＊



中央又提出了推動經濟要注意發揮「內循環」作用，和保經濟主體。發揮「內循環」乃形勢

使然，目前外部環境風雨飄搖風險日高，更要注重以內需拉動經濟，而這方面還有很大的拓展空

間有很多文章可寫。現時也更有必要並把自己的事情辦好，無可否認全球化在經過一段較長時間

高速發展後已進入調整期，部分領域還將出現一些倒退，在發達國方面中國要準備好與英美「脫

勾」，即使「一帶一路」沿線的發展中國家也多遭遇前所未見困難，影響了與中國的合作。此外

，中國多年來在國際上表現相對突出，也令國內有些評論人士開始頭腦發燒，說中國為世界經濟

貢獻解決方案，疫後復元良好又為世界經濟帶來希望與信心等，但不要吹太多太高調了，還是先

檢討自身問題，找不足補短板。中國經濟有許多老大難問題仍待化解，如近年的增長軟著陸，房

地產高燒不退，和金融事故、生產安全及民生安全事故頻發等，都令當局看來束手無策。另方面

，對外部門在受壓下則應作方向性調整改變策略：貿易發展由出口帶動改為入口替代，由引入技

術轉為自主開發。原產品入口要減低對五眼聯盟的依賴。對發展中國家要有將疫後重建的中國版

馬歇爾計劃，由投資項目帶動貿易及各方面的合作。



＊保主體過於空泛＊



要發揮內循環作用必須有恰當的經濟推動政策，包括宏觀以至微觀領域的。中央提出的「保

主體」六針從表面看有點新意，實際上是如「六保」、「六穩」等口號式策略，缺少具體、實際

及可操作內容，乃中央反對的形式主義作風體現之一，不會有明顯的效果。經濟的主體是企業，

要保企業除了有恰當的宏觀政策外，還要有好的產業乃微觀政策。對於後者最近政府出台了一些

有用指引。國務院會議提出了要特別給予高校畢業生、返鄉農民工等重點群體的創業創新更多支

持，還要建立創業帶動就業示範基地，引導開展託育、養老、家政、電商等方面的創業。此外，

發改委等十多個部門又為推動數字經濟提出支持１５個新業態的發展，包括各種線上服務、智慧

城市、以企業平台打造生態鏈、企業數字化轉型、無人經濟、數字供應鏈，及各種分享經齊等。

這些都是有建設性的指引，而非虛無飄渺的口號，且所推動的都是新經濟活動。相反，盲目地以

財政及貨幣擴張保企業，卻可能製造出一批殭屍企業。《資深評論員 凌昆》



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