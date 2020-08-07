《股林淘金－林家亨》美國欺壓未減，納指再創新高

《股林淘金》美國政府昨天（６日）再度公布向中國高科技公司施壓，意欲將中國的電訊商

剔除出美國之外，但投資市場氣氛並未受損，金價再創紀錄新高，美股在開市一個鐘內窄幅拉鋸

，之後再度上升，道指已接近全日高位收市，上升１８５點，納指再創新高紀錄，上升１０９點

，長中短債息輕微回落。

預計今日（７日）港股早上跟隨美股上升，但美國繼續對中國施壓，恆指的升幅可能溫和，

假若Ａ股市場下跌，港股可能窄幅波動，升幅收斂。昨天Ａ股的海普瑞（０９９８９）升停板，

今天可能繼續有升幅，持有者不妨可吼高位套利離場。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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