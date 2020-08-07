【上海特寫】印力集團：疫情中自救，疫情後轉型

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》今年初，新冠疫情的爆發及隨之而來的防控

措施衝擊消費品市場。商場人流大幅減少，有的商場縮短營業時間，有的採取關店措施，也有商

場繼續營業，嘗試自救。

印力董事長丁力業近日在上海接受媒體採訪時表示，在今年新冠疫情最嚴重的時候，印力迅

速發展了新的業態，如線上商場、直播帶貨等，做到線上線下共同發展，促進了商業的更迭。同

時，由於交通管制等原因，商場中的超市有部分員工無法上崗，但為了保民生，超市需要正常開

業，印力就把商場其他租戶的營業員組合起來，實行員工共享。

印力集團成立於２００３年，專注於購物中心投資、開發和運營管理，旗下有印象城、印象

匯、印象里、印象城ＭＥＧＡ四個品牌。２０１６年，印力成為萬科集團成員企業。截至２０１

９年１２月，公司在國內５０多個城市運營管理項目超過１０８個，資產規模近７００億元人民

幣，管理面積近９００萬平方米。



＊印力將更關注消費者，希望今年底銷售額追上去年＊



在疫情之後，印力更加注重通過經營管理來為商場增值，實現從增量時代到存量時代的轉變

。具體來說，就是印力更加關注消費者，並根據消費者的需求來更改商場租戶的業態。

丁力業說：「過去購物中心就是給商家提供一個場地，但近幾年我們感覺到這種生意模式是

有問題的，商場必須要認知消費者。如果商場不關心消費者，則租戶生存也會比較艱難。」因此

印力於２０１８年就提出要改變經營模式，從「商場－租戶－消費者」轉變成「商場－消費者－

租戶」的模式，商場通過識別消費者年齡、性別、購物習慣等信息，再反饋給租戶，幫助他們調

整產品結構，以提高消費者粘性。

隨著疫情的逐漸好轉，今年４月以來，各地紛紛推出促銷費活動，令消費數據明顯回暖，但

仍沒有達到去年的水平。國家統計局的數據顯示，上半年社會消費品零售總額同比下降１１﹒４

％，降幅較一季度收窄７﹒６個百分點。

丁力業指出，截止今年７月底，印力旗下商場銷售額和人流量雖然還沒有恢復到去年的水平

，但已經比行業平均水平高出１０個點左右。隨著疫情逐漸得到控制，國家已於７月２０日開放

電影院，商場人流正在恢復過程中，希望今年年底至少要追上去年的銷售額和人流。



＊哪里有消費者，印力就去哪里＊



對於下一步的發展方向，丁力業稱：「哪里有消費者、哪里經濟基礎比較好，印力就會去哪

里，因為這次疫情遲早會過去，消費者信心一定會回來。」

他透露，印力進入一個城市的判評標準就是看當地的經濟水平以及印力的管理能力。以「印

象城」為例，印力在選址時需要考察附近三至五公里範圍內的人口數量、經濟狀況、平均收入水

平等。

丁力業指出，印力商場的定位是為普通老百姓提供品質生活。從不同城市來看，一、二線城

市商業資產價值高；三、四線城市潛力很大。他認為，三線城市的年輕人購買力不一定比一線城

市差，因為一線城市房租較高，導致年輕人可支配收入不高，反而三線城市的年輕人可支配收入

更多。

而對於防控措施下商場人流量何時能夠恢復，丁力業頗為樂觀。他指出，現在電影院已經開

業，如果不久後３０％的上座率限制再取消，那麼商場很快就能恢復昔日的景象。每一次危机都

会?去，而「最關鍵的是重新啟動時你還在不在」。

