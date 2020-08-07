【政策解讀】浙商證券：三季度或有定向降準，惟降息基本沒可能性

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行最新發布二季度貨幣政策執行報告，強調要有效發揮結

構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的「直達性」，這再次確認政策已基本回歸常態。

浙商證券宏觀李超認為，三季度貨幣政策重要特徵將是結構性，引導金融機構加大對實體經濟特

別是小微企業、民營企業的支持力度。

工具方面，預計創新直達實體經濟的貨幣政策工具及１萬億元人民幣再貸款再貼現的剩餘額

度將繼續加強推進，７、８月調查失業率存在階段性上行壓力的情況下，人行可能有定向降準操

作，如為受洪災影響較大地區的金融機構實施定向降準為受災企業提供信貸支持。

不過，人行有關市場利率圍繞ＭＬＦ利率平穩運行的表述，體現出人行認為目前的市場利率

水平是較為合意的，由此判斷，人行基本已沒有降息的可能性。



＊人幣升值帶動資本流入，催生流動性寬鬆牛市＊



此外，人民幣資產收益水平上升意味著其對海外資本吸引力的上升，中長期看，隨著美元貶

值，資本會重新流入新興市場，中國積極推進要素市場化改革，供給側更具優勢，有望吸引資本

持續流入，資本流入與人民幣升值將形成正向反饋，催生人民幣核心風險資產價格重估，帶來一

輪外生流動性寬鬆牛市。（ｗｌ）

