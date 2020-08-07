【聚焦數據】中國７月人幣計出口同比增１０﹒４％進口增１﹒６％

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關公布，今年７月份，以人民幣計價出口同比增長
１０﹒４％，大幅高於預期的增０﹒９％；進口同比增長１﹒６％，低於預估的增２﹒５％。當
月貿易順差４４２２﹒３億元（人民幣．下同），增加４５﹒９％，亦顯著高於預估的順差
２８６７﹒５億元。
７月，中國外貿進出口總值２﹒９３萬億元。其中，出口１﹒６９萬億元，進口１﹒２４萬
億元。（ｗｌ）
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