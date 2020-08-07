【外儲回升】中國７月外匯儲備大增４２０﹒６億美元，連升四個月

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至７月末，外匯儲備規模為３１５４３﹒９１

億美元，較６月末上升４２０﹒６３億美元，連升第四個月，且升幅較６月的１０６﹒３６億美

元顯著擴大。７月未，黃金儲備繼續持平於６２６４萬盎司，為連續第１０個月維持不變。

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