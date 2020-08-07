【ＦＯＣＵＳ】中國自美進口逆勢升，惟仍需防侵侵突變臉

【ＦＯＣＵＳ】６月意外正增長的內地出口，７月續在「醫療儀器及器械」的護航下創年內

最佳表現；進口增速則掉頭轉跌，惟自美國進口逆勢升３﹒６％，趕在第一階段中美貿易協議將

迎來檢視之際，加大採購力度意圖明顯。

不過，面對民主黨對手拜登指摘協議全是「北京模糊、無力、老套的承諾」，以及花旗國農

場過去一年破產數上升８％，尤以紅色州威斯康辛重災，作為中美現時僅餘的建設性交流渠道，

貿易似愈來愈難逃脆弱命運。



＊７月購逾１１２億美元，按年增３﹒６％＊



海關總署周五（７日）公布，７月美元計出口同比升７﹒２％，大勝市場預期的跌

０﹒２％；其中，防疫物資續擔當頭號功臣，當月「醫療儀器及器械」出口額按年飆升

７８％。進口同比增速則掉頭轉跌錄－１﹒４％，遜於預期的升１％，恐再證內需乏力。

值得留意的是，儘管整體進口負增長，但７月自美國進口１１２﹒７億美元，按年增幅達

３﹒６％。自中美貿易代表１月１５日在白宮東廳簽署協議，鶴叔和萊特希澤據報將於下周六（

１５日）前後以視訊會議形式檢視協議執行進展，中方在此之前加大採購力度意圖明顯。

不過，若計首７月，中國自美進口總額按年仍錄－３﹒５％的負增長；據美國農業部數據，

中方上半年對農產品及相關產品的採購額為７２﹒７億美元，僅達協議全年年３６５億美元採購

目標的２０％；另據市場測算，上半年對美能源採購僅為目標採購額的５％。

民主黨總統候選人拜登周三（５日）就指，當前的貿易協議是無法執行的，「全是北京模

糊、無力、老套的承諾。」



＊農場破產重創紅色州，防撕毀協議轉視線＊



被侵侵視為政績的貿易戰「成果」－－第一階段貿易協議，不可避免成為對手攻擊的話柄；

此外，花旗國最大的農業游說組織ＡＦＢＦ（美國農業事務聯會）最新發布的報告顯示，截至６

月份的過去１２個月，農場破產申請增加８％至５８０宗，其中２０１６年「藍轉紅」支持侵侵

的威斯康辛州以６９宗居首，目前，拜登在該州的支持率已拋甩侵侵１１個百分點。

機構預計，華府今年或需向美農支付創紀錄的３３０億美元援助款項，無疑是打臉侵侵１月

時「告訴他們（美農），去買大點的拖拉機、買多一點土地」的豪言壯語。肺疫總確診領銜全球

的花旗國，於彭博剛發布的２０２０年「苦難指數（Ｍｉｓｅｒｙ Ｉｎｄｅｘ）」排名，並惡

化至排名第２５的最苦難國家（排名居前三的分別為委內瑞拉、阿根廷、南非）。

儘管中國加緊履行承諾，但「買買買」的獨木會否遭失去耐性的侵侵突然推倒？他又會否惡

人先告狀地撕毀協議再次轉移視線？或不日將見分曉。

