【大國博弈】楊潔篪：中美合作共贏是唯一選擇，為落實貿協創條件

《經濟通通訊社７日專訊》中美關係緊張關係日益加劇之際，中共中央政治局委員、中央外

事工作委員會辦公室主任楊潔篪於《新華社》發表署名文章《尊重歷史 面向未來 堅定不移維

護和穩定中美關係》。文章中提到，對中美兩國而言，合作共贏是唯一正確選擇。中美雙方要開

展各領域對話溝通，中方同美方對話溝通的大門始終敞開。雙方應以溝通促進合作，以對話妥處

分歧。希望美方同中方加強配合，為落實中美第一階段經貿協議創造有利條件。中美兩軍應加強

接觸交往，用好互信機制，使兩軍關係成為兩國關係的穩定因素。



＊中美要尊重彼此核心利益，對美方損害的言行必繼續反制＊



文章指出，美國一些政客狂妄無知，違反聯合國憲章和國際關係基本準則，動輒粗暴干涉其

他國家內政。美方詆毀抹黑中國政治制度、離間中國共產黨和中國人民關係的圖謀注定要失敗。

今天，中國堅定不移走和平發展道路，也希望其他國家共同走和平發展道路；中國堅定不移致力

於建設新型國際關系，推動構建人類命運共同體，建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包

容、清潔美麗的世界；中國堅定不移深化改革擴大開放，開放的大門將越開越大。

文章還強調，中美要尊重彼此核心利益和重大關切。台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國

主權和領土完整，事關中方核心利益。中方嚴正要求美方慎重妥善處理有關問題，立即停止干涉

中國內政。對美方損害中國核心重大利益的言行，我們已經並將繼續採取堅定、必要的反制措施

。中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。（ｗｌ）

