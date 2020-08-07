【新冠肺炎】傳中山紀念公園體育館劃為檢疫設施，區議會緊急開會

《經濟通通訊社７日專訊》中西區區議會召開緊急會議，討論有人指政府將把中山紀念公園

體育館改裝為檢疫設施。

中西區區議員包括主席鄭麗琼表示，收到市民通知，有來自華大基因旗下火眼實驗室的檢疫

物資送到體育館內，關注社區設施遭到改劃會為區內居民帶來影響。

據悉，體育館外有大批警員駐守，所有人不得進入，門外有多個木箱。（ｂｎ）

