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07/08/2020 12:12

【新冠肺炎】傳中山紀念公園體育館劃為檢疫設施，區議會緊急開會

　　《經濟通通訊社７日專訊》中西區區議會召開緊急會議，討論有人指政府將把中山紀念公園
體育館改裝為檢疫設施。
　　中西區區議員包括主席鄭麗琼表示，收到市民通知，有來自華大基因旗下火眼實驗室的檢疫
物資送到體育館內，關注社區設施遭到改劃會為區內居民帶來影響。
　　據悉，體育館外有大批警員駐守，所有人不得進入，門外有多個木箱。（ｂｎ）

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