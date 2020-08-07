【新冠肺炎】林鄭下午３點記招，料宣布推行一次性全民自願性檢測

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午３時將在政府總部舉行記者會。消息

指，屆時她將宣布一次性免費為全港市民進行自願性病毒檢測，由於籌備相關過程需時，最快約

兩周後實施。

中西區區議會今日召開緊急會議，討論有人指政府將把中山紀念公園體育館改裝為檢疫設施

。中西區區議會主席鄭麗琼表示，收到市民通知，有來自華大基因旗下火眼實驗室的檢疫物資送

到體育館內，關注社區設施遭到改劃會為區內居民帶來的影響。（ｂｎ）

