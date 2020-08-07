【新冠肺炎】漁護署：屯門確診者貓隻檢測呈陽性反應

《經濟通通訊社７日專訊》漁護署發言人今日表示，一隻該署接收的貓隻，其樣本對
２０１９冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應。
有關個案涉及一隻居於屯門的混種短毛貓，由於其畜養人確診２０１９冠狀病毒病，貓隻８
月４日被送到漁護署接受檢疫。署方為其抽取的樣本對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，但該貓隻
現時沒有任何與新冠肺炎相關的病徵。漁護署會繼續為該貓隻進行密切監察及反覆測試。
（ｃｌ）
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