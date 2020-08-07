【企業盈警】貿易通（５３６）料中期少賺約４０％

《經濟通通訊社７日專訊》貿易通（００５３６）公布，集團預期截至今年６月３０日止中

期公司股東應佔利潤將按年大幅下降約４０％。

主要由於應佔聯營公司廣東南方海岸科技服務有限公司的盈轉虧、出售債務證券以減少重大

市場波動下的風險而產生的淨虧損、以及因新冠肺炎持續在全球蔓延不利商業環境，導致集團的

整體收入下降。（ｃｗ）

