【企業盈警】貿易通（５３６）料中期少賺約４０％

《經濟通通訊社７日專訊》貿易通（００５３６）公布，集團預期截至今年６月３０日止中
期公司股東應佔利潤將按年大幅下降約４０％。
主要由於應佔聯營公司廣東南方海岸科技服務有限公司的盈轉虧、出售債務證券以減少重大
市場波動下的風險而產生的淨虧損、以及因新冠肺炎持續在全球蔓延不利商業環境，導致集團的
整體收入下降。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|財經熱話07/08/2020
《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制 港股全周反覆跌63點
|財經熱話07/08/2020
《嚟緊炒D乜》港視EBITDA轉正或提早達成 股價有望再破頂
|財經熱話07/08/2020
《笑傲缸湖》騰訊肥牛一車車入屠房！
|香港要聞07/08/2020
【新冠肺炎】林鄭月娥宣布自願全民病毒檢測 料兩周後可實施
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰