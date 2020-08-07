【新冠肺炎】彩星玩具（８６９）料中期虧損擴大至５３００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》彩星玩具（００８６９）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止中期錄得淨虧損約為５３００萬元，相對於去年同期淨虧損為２０００萬元。另外，預
期集團中期收入約為８４００萬元，相對於去年同期為１﹒５７億元。
虧損擴大主要是由於現有及新品牌表現均未如預期，而新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動
。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|財經熱話07/08/2020
《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制 港股全周反覆跌63點
|財經熱話07/08/2020
《嚟緊炒D乜》港視EBITDA轉正或提早達成 股價有望再破頂
|財經熱話07/08/2020
《笑傲缸湖》騰訊肥牛一車車入屠房！
|香港要聞07/08/2020
【新冠肺炎】林鄭月娥宣布自願全民病毒檢測 料兩周後可實施
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰