【新冠肺炎】彩星玩具（８６９）料中期虧損擴大至５３００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》彩星玩具（００８６９）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止中期錄得淨虧損約為５３００萬元，相對於去年同期淨虧損為２０００萬元。另外，預

期集團中期收入約為８４００萬元，相對於去年同期為１﹒５７億元。

虧損擴大主要是由於現有及新品牌表現均未如預期，而新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動

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