【企業盈喜】天禧海嘉控股（１４１）料中期扭虧賺最多２００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》天禧海嘉控股（００１４１）公布，集團預期截至２０２０年６
月３０日止中期錄得不超過２００萬元的微利，對比去年同期錄得虧損約４６０萬元。
扭虧為盈主要由於中期投資性房地產的公允價值錄得收益，而去年同期錄得虧損；缺少來自
已終止經營業務的一次性開支；以及缺少有關由「持作待售房地產」轉入「投資性房地產」會計
分類的公允價值收益。（ｃｗ）
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