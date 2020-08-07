【企業盈警】新焦點（３６０）料中期虧損擴至最多４﹒３億人幣

《經濟通通訊社７日專訊》新焦點（００３６０）公布，預期截至６月３０日止中期虧損介

乎約４億元（人民幣．下同）至４﹒３億元，而去年同期虧損約５０７２萬元。

該集團指，虧損主因期內來自持續經營業務虧損約６０００萬元及應收款項減值虧損介乎約

３﹒４億元至約３﹒７億元。該集團預期期內綜合收入約３﹒７９億元，較去年同期自持續經營

業務綜合收入下降約６４％，主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情負面影響。評估應收款項減值虧損時，

已考慮應收內蒙古利豐鼎盛汽車款項，該公司業務營運收入大減，惟仍須續支付租金、薪金及社

會保險等相關固定開支，而內蒙古的銀行已要求於內蒙古經營業務的企業償還貸款，引致利豐鼎

盛集團現金流量承受龐大壓力，已大幅增加集資成本以撥付上半年營運。



＊前主席兼前執行董事被捕，對利豐鼎盛造成重大不利影響＊



此外，該集團指，前主席兼前執行董事杜敬磊涉嫌對一名第三方犯罪並已被捕。他的案件於

６月在法庭審理，目前無資料顯示該案作最終裁定時間，他為利豐鼎盛主席，且曾為經營利豐鼎

盛集團主要管理層人員，亦已就金融機構及多間銀行向利豐鼎盛集團提供的貸款提供個人擔保。

由於他被捕，部分銀行已要求償還貸款，且若干汽車製造商已終止或選擇不再重續彼等先前向利

豐鼎盛集團授出的經銷授權，故對利豐鼎盛現金流量及營運造成重大不利影響，盈利能力及其償

還所拖欠該集團債務能力已嚴重受損。

該集團指，設立調查團隊對利豐鼎盛集團財務及經營狀況作實地盡職調查、對相關債務人提

出法律訴訟及試圖向第三方取得資產及股權質押，在切實可行程度內收回應收帳款。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

