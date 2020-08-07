《日入而息》自願全民病毒檢測兩周後實施，華科企遭美封殺騰訊挫

《今天重點》﹡林鄭月娥稱三管齊下進行檢測，擬兩周後新增普及社區檢測；四成本地確診

源頭未明，反映隱形患者傳播力高；將在亞博旁建港版「火神山醫院」，數

月內完成；未釐清全民檢測成本，但中央願攤分費用

﹡政府已向全港市民派送約２８００萬個本地生產口罩

﹡本港新增８９宗確診，５０多宗初步確診

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５２％，連跌兩周

﹡特朗普簽署行政命令，禁美企與字節跳動及騰訊交易；騰訊稱正在檢視美國

行政令，字節跳動警告將訴諸法院

﹡中國７月外匯儲備大增４２０﹒６億美元，連升四個月



《即日市況》﹡華科企遭美封殺，騰訊跌半成，港股跌３９８點收報２４５３１



《深滬股市》﹡美國升級打壓華企科技股領跌，滬綜指收跌０﹒９３％



《美元匯價》﹡英鎊１﹒３２有阻力，低位仍可吸納；歐元最新報１﹒１８１９╱２１，日

圓最新報１０５﹒７２╱７３



《公司業績》﹡朗廷（０１２７０）中期盈轉虧蝕１３２０萬元

﹡華僑銀行上半年純利跌４２％至１４﹒２８億新加坡元

﹡珩灣科技（０１５２３）中期少賺１１﹒１％，派中期息３﹒０３港仙

﹡統一企業中國（００２２０）中期多賺６﹒８％至１０﹒６５億元人民幣，

不派中期息

﹡亞洲水泥（００７４３）上半年少賺４１﹒８％，不派中期息

﹡彩星玩具（００８６９）料中期虧損擴大至５３００萬元

﹡精熙國際（０２７８８）中期少賺８６﹒２％，不派中期息

﹡中通服（００５５２）料中期少賺最多１０％

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《公司資訊》﹡長和長實重組後首次削息，券商大感意外紛降目標價

﹡信義玻璃（００８６８）主要股東李聖典及非執董吳銀河共增持公司１５０

萬股

﹡南岸集團（００５７７）附屬退租保華企業中心一單位，延長租約期４年

﹡浩澤淨水（００２０１４）不知悉任何導致價格及成交量上升之原因

﹡華潤資本牽頭收購Ｃｉｔｙ Ｓｕｐｅｒ６５％股權

﹡農行（０１２８８）發同業首筆商業可持續模式城鎮老舊小區改造貸款

﹡中信銀行（００９９８）回應薪酬問題：目前沒有統一降薪安排



《國企紅籌》﹡中信建投証券（０６０６６）否認合併傳聞，保留追究法律責任的權利



《神州民企》﹡博耳電力（０１６８５）附屬與博耳智能訂採購與委託加工協議

﹡中國秦發（００８６６）收購印尼煤炭公司，涉資近３﹒９億印尼盾

﹡中芯（００９８１）正設法緩解毛利率壓力，上調資本開支為滿足客戶需求

；中芯拒評停止向華為供貨，稱將有其他客戶填補產能

﹡神州控股（００８６１）中標中關村新基建項目

﹡寶龍地產（０１２３８）７月合約銷售額按年升２７﹒９％，首七個月增逾

１１％



《中國要聞》﹡中國７月人幣計出口同比增１０﹒４％進口增１﹒６％

﹡中國７月美元計出口同比增７﹒２％優預期，進口轉降

﹡海關表示首７月進口原油、煤、天然氣量增價跌

﹡機構料７月ＣＰＩ微升至２﹒６％，ＰＰＩ通縮續緩解

﹡內蒙古包頭發布鼠疫防控三級預警，已出現一死亡病例

﹡加方對一名加拿大人在中國製毒被判死刑「深感關切」

﹡黃河發生２０２０年第３號洪水

﹡中機聯表示挖掘機６月銷量增速超過６０％

﹡銀行違規「輸血」樓市遭嚴查，房企融資環境難言寬鬆

﹡內地成品油價格調整兩連停

﹡７月外資淨買入債券環比增１﹒４倍至２４６４億元

﹡全國人大常委會８日至１１日舉行，議程沒提香港事務

﹡金融從業規範外匯交易等１５項金融行業標準送審

﹡財政部表示財政赤字率提高至３﹒６％以上；財政部劉昆稱用好專項債券資

金，絕不放鬆風險管控

﹡商務部表示加快制訂全國版跨境服務貿易負面清單

﹡上海閱文影視工商變更，羅立退出公司法定代表人

﹡中證監原上市部主任蔡建春任上交所黨委副書記總經理

﹡創業板註冊制啟動不到兩個月，１６公司定增申請獲批

﹡中國駐加大使表示若引渡孟晚舟將嚴重影響中加關係

﹡中國首七月自美進口降０﹒３％大豆進口增１７﹒７％

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周收水２７００億；下周四赴香港發行兩

期央票，合計３００億人幣

﹡回應交易禁令，外交部表示微信遵守美國法律籲停止打壓

﹡特朗普簽署行政命令，禁美企與字節跳動及騰訊交易

﹡環時總編表示淨網行動加劇中美對抗，熱戰風險將增加

﹡印度國防部表示與中國的軍事對峙或長時間持續

﹡拼多多表示黃崢擁８０﹒７％投票權，退董事會無礙經營

﹡中國７月外匯儲備大增４２０﹒６億美元，連升四個月

﹡騰訊稱正在檢視美國行政令，字節跳動警告將訴諸法院

﹡興業銀行上海分行被罰４５０萬，涉同業投資資金違規

﹡上半年中國經常帳戶順差８５９億美元，服貿仍呈逆差

﹡王春英稱次季外資流入證券６００億美元，處較高水平

﹡兩部門啟動涉未成年人網課平台整治，為期兩個月

﹡余承東稱９月出華為Ｍａｔｅ４０配「絕版」麒麟晶片

﹡楊潔篪稱中美合作共贏是唯一選擇，為落實貿協創條件

﹡上海銀保監表示招行、交行信用卡部門各被罰１００萬元

﹡特斯拉加快超充網絡佈局，北京首座Ｖ３超充電站落地



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１２８２８﹒８７點



《其他消息》﹡高院今處理去年黃之鋒被取消參選區選資格的司法覆核申請

﹡金管局表示７月底官方外匯儲備資產按月增加４１億美元

﹡深股通額度全日用逾１８億元；滬股通全日流走１５億，陸股通淨流出逾

１８億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５２％，連跌兩周

﹡聯交所就建議修訂紀律機制刊發諮詢文件，倡加強紀律機制



《新冠肺炎》﹡本港新增８９宗確診，５０多宗初步確診

﹡廣東省公安廳表示９月起港澳車輛只能省內行駛

﹡美國總統特朗普稱美國疫苗或可於今年大選前面世

﹡ＡＶＯ推新版旅遊保，加購檢測服務獲贈新冠肺炎保障

﹡大埔墟街巿今提早關閉消毒，因新增確診與街市有關連

﹡今早有內地核酸檢測隊先遣隊成員到特首辦

﹡何栢良擔心居民自行採集咽喉樣本增加檢測假陰性機會

﹡林鄭月娥稱三管齊下進行檢測，擬兩周後新增普及社區檢測；四成本地確診

源頭未明，反映隱形患者傳播力高；將在亞博旁建港版「火神山醫院」，數

月內完成；未釐清全民檢測成本，但中央願攤分費用

﹡政府已向全港市民派送約２８００萬個本地生產口罩

﹡渣打香港一名馬鞍山分行員工初步確診

﹡確診攝影師曾採訪，麥美娟檢測呈陰性

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