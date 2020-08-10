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即市新聞

10/08/2020 10:08

《股林淘金－林家亨》首程控股（０６９７）發盈喜，業務實現盈利

　　《股林淘金》首程控股（００６９７）以停車資產運營管理和以城市更新為導向的私募基金
管理為主營業務，上星期五（７日）發布今年中期盈喜，純利同比增長不低於３０％，停車業務
與基金管理業務協同效應也越發明顯，停車業務收入同比增長超過１００％，是經過兩年轉型累
積後，終實現盈利。另外，基金管理業務收入和營業利潤規模在２０２０年上半年仍穩步增長
，業務發展前景具憧憬。
　　雖然疫情對集團業務形成一定程度的負面影響，但業務繼續維持拓展勢態。今年以來新簽保
定城市路側、南京建鄴區、佛山萬科等１０個停車項目，並獲大灣區基金戰略投資３億港元，以
聚焦開拓包括香港在內的大灣區停車業務。目前全國簽約車位數已超過１０萬個，自主研發的智
能停車系統可提高停車場運營效率，提升停車場營運收入。集團股價近兩個月漲幅已超過５０％
，但集團目標成為停車位管理目標達到３００萬以上的龍頭企業，估值在未來還有一定的上升空
間，投資者不妨留意，吼低吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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