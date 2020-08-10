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即市新聞

10/08/2020 07:50

《華爾街內望》就業增長放緩，紓困方案未達共識，美股個別發展

　　《經濟通通訊社１０日專訊》最新數據顯示美國就業增長大幅放緩，加上市場擔心國會將無
法就新一輪紓困方案達成共識，美股上周五（７日）個別發展，當中納指下跌。
　　道指高４６點或０﹒１７％，報２７４３３點。標指高２點或０﹒０６％，報３３５１點。
納指結束七連漲，收跌９７點或０﹒８７％，報１１０１０點，不過三大指數均錄得單周漲幅。
　　美國勞工部最新報告顯示，上月非農就業職位增加１７６萬個，遠低於上前月４８０萬個的
創紀錄增幅，不過增幅仍然超預期。
　　參議院民主黨領袖舒默指會議令人失望，並引述眾議院議長佩洛西稱，目前似乎不太可能就
新紓困方案達成協議，分歧基本上仍未解決。
　　美國總統特朗普上周四（６日）頒布行政命令，４５天後禁止受美國司法管轄的任何企業與
字節跳動、騰訊（００７００）進行任何交易。
　　中國外交部指美方不惜損害美國用戶及企業的利益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則
上，肆意進行政治操弄和政治打壓，最終也將自食其果。
　　在美國上市的騰訊音樂跌３﹒３２％，正計劃收購ＴｉｋＴｏｋ業務的微軟亦跌
１﹒７９％，百度、阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）等中概股下跌。
　　Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ跳漲６﹒４７％，其單月電話用戶增幅超預期，並已超過ＡＴ＆Ｔ成為美
國第二大電訊營運商。Ｕｂｅｒ跌５﹒２１％，其電召車服務需求在第二季僅略為回升。
　　指標十年期國債收益率漲２﹒３個基點至０﹒５５９％。（ａｌ）

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