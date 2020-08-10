《牛熊志選－陳其志》資金部署阿里好倉

《牛熊志選》恆指上周先升後跌，再次考驗由３月延伸而上的中期上升軌約２４０００點關

口附近支持，短線料仍有調整壓力，策略上以較保守的候低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，

截至上周四（６日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流入，顯示有資金流

入好倉，恆指熊證則累計約１０３５萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，

截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２４１００點至２４３９９點之間，累計相當約

２２３１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５２００點至２５４９９點之間累計了相當約

１６０１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２０﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒９個波幅點至２０﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒０個波幅點至３０﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至

３８﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至３８﹒１％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至３６﹒１％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升０﹒６個波幅點至３３﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２１﹒０％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２６﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２０﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至２０﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２７﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約１億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認

購證為行使價約２７３元至３００元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍至６倍牛證方面，資

金留意收回價２２１元至２３９元之間的較貼價條款，收回距離約２％至１０％，槓桿約８倍至

２２倍。另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約７４１５萬元資金淨流入部署，資金留意行使

價６３５元至６８５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍；牛證方面，資金

留意收回價４９０元至４９７元之間的較貼價條款，收回距離約４％至６％，槓桿約１３倍至

１７倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約３８０４萬元資金淨流入部

署。美團（０３６９０）認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１８０元至２００元附近的

中期價外條款，實際槓桿約３倍至４倍；熊證方面，資金主要留意收回價２３０元至２３５元附

近的條款，收回距離約４％至６％，槓桿約１１倍至１４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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