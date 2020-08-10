《運籌帷幄－梁業豪》科技股仍屬各主要板塊中最強

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。局勢顥示，本周好友必須加倍努力抵擋淡友的攻勢，令中期局勢不

會轉淡。筆者會用五個字來形容：有危亦有機；淡友的最佳進攻時段或會於本周五（１４日）結

束，但其後好友能否重奪市場控制權，則須看投資氣候變化。於港股市場內，有很多板塊，亦有

很多行業類別，各自可於走勢上與大市呈現背馳。

以最近一個月的市況為例，四大板塊：藍籌股、國企股、紅籌股與科技股中，科技股呈現大

強勢，一直都顯示著跑贏其他板塊。上周四（６日）筆者再次提醒大家，科技股的上升動力進一

步減弱，惟於日線圖形勢轉淡前，跌幅不大。當然，這只不過是筆者就科技股短期後市的預測，

並不代表其他板槐的表現亦會相同。上周五（７日）科技指數跟隨大市下挫，卻沒有回試前跌浪

支持，且其後錄得最強的反彈幅度，證明筆者的預測正確。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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