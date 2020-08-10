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即市新聞

10/08/2020 08:28

《一周攻略－周進略》科網新經濟股縱現沽壓非危機開始

　　《一周攻略》上周本欄提出，踏入８月份，金融市場何去何從？當中的第一道難題，便是疫
情的流行與控制，以及當中過程大家的認知與應對。可以大膽地說，直到目前這一刻，沒有特別
強勁的理由，可以估計這個揮之不去的題目，有機會在短時間內變得不重要。
　
＊由共生合作變零和遊戲＊
　
　　當然，同時困擾大家多時的，還有過去幾年的全球貿易戰。嚴格來說，不是貿易戰本身，而
是更大格局的變化，由金融海嘯後，各地央行救市，以無止境的量寬和超低利率、零利率，甚至
負利率，去人為地阻止當時勢必出事的經濟，而結果是求仁得仁，以資金大買資產，資產價格止
跌回升，自然是有資產或多資產者勝，當中財富不平均的差距更拉闊，形成了近十年來各種現象
，包括地緣政治的變化，都或多或少與此有關，雖然不一訂單純只有此一因素。
　　無論如何，當前的局勢，已不是不明朗一詞可以表述，不是不明朗，甚至是很明朗，只是清
楚地由以往大家賴以共生的合作關係，變成零和遊戲，這種不合作博奕的均衡，最終是人人都受
損，淨得益下降。奇怪的是，各地不少人有此極端思想的支持者，有違理性選擇大家雙贏，其根
源便是上述的貧富懸殊差距問題，令原本絕大多數站在中間位置的選民，略為向分布曲線的兩端
走，此為當前全球局勢一大危機。際此，若從環球宏觀角度看，無計可施，已開始的版塊移動不
見得馬上可以改變。
　
＊資金供應不絕，持金機會成本低＊
　
　　然而，有趣的是，跟所有基本因素的改變一樣，投資者雖然不是先知，但隨著相關資訊流通
和普及，投資者會相應的押注在金融市場，你我的資訊的質和量儘管不同，但透過這真金白銀的
投鈔票，便可以反映更準確的資訊變化，而快速地把將來的可見變化，都預計在內。
　　如此一來，投資者傾向對此存而不論，只集中在可以應付的範圍。例如，明知資金源源不絕
的供應，央行傾向會保持現有的寧鬆莫緊，則大家便大膽一點，不單是金融海嘯後的尋息活動，
如今息已不重要，零息時代，金價無息可收不再是問題，反而持金機會成本低，便可以長升長有

　
＊反正無息，大膽押注想像空間＊
　
　　另一個取向，便是反正無息可收，而經濟環境在各種因素下轉差，如今不單棄息棄債，更連
之前大受歡迎的防守性工具，例如公用股或房託等，都給減持，轉投有無窮想像空間的科網新經
濟，或在疫情之下的生物醫藥等。看來此一趨勢，在愈來愈多人把錢押在其上，而後繼的資金不
會少，則即使有獲利回吐，甚至在大國角度之間的股市大震盪，但最終又回復升軌，是相當可期
的了。美股如此，Ａ股如此，港股亦如此，根本全球都如此。
　　以此觀之，上周港股面對的沽壓，即使未除，但反而是吸引部分遲來者的機會，而已經有貨
在手者，如非槓桿逼使，多數沒有沽貨壓力，相關的科網新經濟沽壓，不見得是危機開始。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
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