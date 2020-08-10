《一周攻略－周進略》科網新經濟股縱現沽壓非危機開始

《一周攻略》上周本欄提出，踏入８月份，金融市場何去何從？當中的第一道難題，便是疫

情的流行與控制，以及當中過程大家的認知與應對。可以大膽地說，直到目前這一刻，沒有特別

強勁的理由，可以估計這個揮之不去的題目，有機會在短時間內變得不重要。



＊由共生合作變零和遊戲＊



當然，同時困擾大家多時的，還有過去幾年的全球貿易戰。嚴格來說，不是貿易戰本身，而

是更大格局的變化，由金融海嘯後，各地央行救市，以無止境的量寬和超低利率、零利率，甚至

負利率，去人為地阻止當時勢必出事的經濟，而結果是求仁得仁，以資金大買資產，資產價格止

跌回升，自然是有資產或多資產者勝，當中財富不平均的差距更拉闊，形成了近十年來各種現象

，包括地緣政治的變化，都或多或少與此有關，雖然不一訂單純只有此一因素。

無論如何，當前的局勢，已不是不明朗一詞可以表述，不是不明朗，甚至是很明朗，只是清

楚地由以往大家賴以共生的合作關係，變成零和遊戲，這種不合作博奕的均衡，最終是人人都受

損，淨得益下降。奇怪的是，各地不少人有此極端思想的支持者，有違理性選擇大家雙贏，其根

源便是上述的貧富懸殊差距問題，令原本絕大多數站在中間位置的選民，略為向分布曲線的兩端

走，此為當前全球局勢一大危機。際此，若從環球宏觀角度看，無計可施，已開始的版塊移動不

見得馬上可以改變。



＊資金供應不絕，持金機會成本低＊



然而，有趣的是，跟所有基本因素的改變一樣，投資者雖然不是先知，但隨著相關資訊流通

和普及，投資者會相應的押注在金融市場，你我的資訊的質和量儘管不同，但透過這真金白銀的

投鈔票，便可以反映更準確的資訊變化，而快速地把將來的可見變化，都預計在內。

如此一來，投資者傾向對此存而不論，只集中在可以應付的範圍。例如，明知資金源源不絕

的供應，央行傾向會保持現有的寧鬆莫緊，則大家便大膽一點，不單是金融海嘯後的尋息活動，

如今息已不重要，零息時代，金價無息可收不再是問題，反而持金機會成本低，便可以長升長有

。



＊反正無息，大膽押注想像空間＊



另一個取向，便是反正無息可收，而經濟環境在各種因素下轉差，如今不單棄息棄債，更連

之前大受歡迎的防守性工具，例如公用股或房託等，都給減持，轉投有無窮想像空間的科網新經

濟，或在疫情之下的生物醫藥等。看來此一趨勢，在愈來愈多人把錢押在其上，而後繼的資金不

會少，則即使有獲利回吐，甚至在大國角度之間的股市大震盪，但最終又回復升軌，是相當可期

的了。美股如此，Ａ股如此，港股亦如此，根本全球都如此。

以此觀之，上周港股面對的沽壓，即使未除，但反而是吸引部分遲來者的機會，而已經有貨

在手者，如非槓桿逼使，多數沒有沽貨壓力，相關的科網新經濟沽壓，不見得是危機開始。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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