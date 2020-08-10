《套期保值－蕭猷華》港股短線受政治影響，維持上落格局

《套期保值》恆生指數上周下跌６３點，走勢呈先高後低，曾經重上２５２００點，周四（

６日）特朗普簽下命令禁止美國企業與騰訊旗下微信進行交易，科技龍頭騰訊（００７００）

、阿里巴巴（０９９８８）下跌；上周五（７日）晚上，美國財政部公布制裁香港１１名官員，

包括行政長官林鄭月娥，料港股今天（１０日）早段受壓，市況維持波動，但下跌空間不大。

筆者早前強調特朗普在總統選舉前將會不斷打「反中國牌」，上星期短時間內連出兩招，分

別制裁中港官員，和禁止美國企業與微信進行交易，筆者並不感到驚訝，相信投資者都知道，特

朗普要連任，必須挑起中美紛爭，來鞏固他的基本選民。與此同時，筆者認為市場已有心理準備

美國會制裁香港的官員，港府亦早已知道風險，金管局亦公布，美國單方面的制裁，不屬於國際

針對性金融制裁制度的一部分，在本港是沒有法律效力，加上早前行政長官林鄭月娥表示她並沒

有資產在美國。故此制裁香港官員等同「放空炮」而已，只要沒有影響聯繫匯率和本港銀行使用

美元，對香港金融穩健基本上沒有影響。

另一方面，美國禁止企業與微信進行交易，除非全面封殺騰訊與美企合作，否則對騰訊業務

影響不大。筆者認為臨近美國大選，特朗普的持續挑釁已成常態，甚至包括軍事，目的是希望中

國領導人反擊，從而製造更大的危險，不過以中國領導人的智慧，預期不會在這段時間陪特朗普

「瘋」，筆者料美國大選過後，無論是特朗普或拜登當選，中美關係才有望回暖。故此，港股短

線受政治因素影響，走勢波動，位置上落格局，但下跌空間不大。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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