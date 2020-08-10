《專家之言－葉尚志》領漲火車頭掉頭急挫，變盤時刻或到來

《專家之言》在互聯網科技股受壓拖累下，港股上周五（７日）繼續震動下打連跌第二日，

恆指再跌有接近４００點，並且在盤中一度下探至１００日線２４２５９點尋找支持。繼美國國

務卿表示要將不信任的中國應用程式下架之後，市場傳出特朗普簽署了行政命令、禁止美企與字

節跳動以及微信進行交易，雖然消息仍有待確認理清，但對於近期已拉得挺猛的互聯網科技股，

帶來了比較明顯的高位回吐壓力。目前，港股仍未能擺脫調整的格局行情，而即將公布的騰訊（

００７００）中報以及恆指季檢，將會是市場聚焦的內部消息，也就是說，未來一周是有可能出

現變盤的關鍵時刻，操作上宜先保持謹慎態度來應對，做好一定的倉位風控以及注意節奏。

恆指連挫第二日，在盤中曾一度下跌７６３點低見２４１６８點，權重股騰訊出現失控式下

滑，是對市場構成了一定程度恐慌的原因，要注意維持了好一段時間的市場溫度、會否因此而開

始出現降溫。恆指收盤報２４５３２點，下跌３９９點或１﹒６％。國指收盤報１００６３點，

下跌１３９點或１﹒３６％。另外，港股主板成交金額增加至１７７８億多元，而沽空金額有１

９５﹒８億元，沽空比例１１﹒０１％。至於升跌股數比例是５７７：１２４２，日內漲幅超過

１１％的股票有４４隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４６隻。



＊恆指反彈阻力在２５２００點＊



上周初受到美股納指再創歷史新高、Ａ股走勢回勇的雙帶動，已調整了逾三周的港股曾一度

表現有所回穩。然而，一直作為領漲火車頭的互聯網科技股出現了掉頭急挫，情況把盤面剛恢復

過來的初部穩定性破壞了，令到港股未能擺脫由７月初開始展現的調整行情格局。走勢上，估計

未來一周將會是有可能出現變盤的關鍵時刻，恆指的反彈阻力已在２５２００點建立，宜盡快升

穿此阻力位水平，否則要提防調整弱勢盤面將有進一步深化加劇的傾向。



＊騰訊沽空增至３５億元個半月來最高＊





盤面上，騰訊的下滑跌勢最是觸目，股價曾一度急滑逾１０％、跌穿５００元關口，相信跌

勢是受到衍生工具拆倉所加速，做成滾雪球人踩人效應，而根據數據顯示，在騰訊盤中跌低見４

９９﹒４元來算，市場上就有９９隻牛證因為觸及回收價而被收回了。騰訊最後收盤報５２７﹒

５元，日內跌幅收窄至５﹒０４％，而值得注意的是，騰訊的空頭明顯增加了，沽空金額激增至

有３５﹒１億元，是一個半月以來的最高，平均沽空價在５２６元，如果股價未能回升至５４０

元、也就是１０日和２０日線的交匯水平以上，來逼退空頭的話，要注意騰訊的潛在沽壓未可散

去。《第一上海首席策略師 葉尚志》

