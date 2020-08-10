【國安立法】港府斥所謂制裁卑劣無恥，港澳辦指美方干擾一國兩制

《經濟通通訊社１０日專訊》美國財政部８月７日公布，制裁１１名香港及內地官員與前官

員，包括行政長官林鄭月娥，凍結在美財產及利益。特區政府８月８日發表聲明，嚴厲批評美國

政府實施所謂的「制裁」，形容該行為屬卑劣及無恥。

政府發言人表示，美國政府最新透過其財政部轄下海外資產控制辦公室的所謂「特別指定國

民名單」實施的措施，明目張膽及粗暴地干涉中華人民共和國內政；部分美國政客為了私利，以

香港作為棋子，在中美關係之間製造事端。



＊白宮利用香港出現反政府動亂為藉口＊



「美國國會及白宮利用去年６月以來在香港出現的反政府動亂，以人權、民主和自治為藉口

，接連針對香港通過法案及宣布行政指令。美國的行徑暴露其雙重標準及虛偽，而且明顯違反國

際法及國際關係基本準則，令香港及國際社會中很多人感到憤慨。」

發言人表示，國家安全對每一個國家，包括美國，都至為重要。無論是單一體制還是聯邦體

制的國家，國家安全事務均屬於中央事權，國家安全的執法工作亦屬中央管轄範圍。全國人民代

表大會常務委員會於６月３０日制定的《香港國安法》與上述一致。根據《香港國安法》第四條

，香港特別行政區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特別行政區居民根據香港特

別行政區基本法和國際公約適用於香港的有關規定享有的權利和自由。



＊譴責美國政府故意公開官員個人資料＊



另外，發言人嚴厲譴責美國政府故意公開政府官員的個人資料，「此等差劣的行徑等同國家

級認可的『起底』行為，嚴重侵犯私隱及危害個人安全。我們保留採取任何必要法律行動的權利

。」

發言人指，特區政府亦會全面支持中央政府採取反制措施。

發言人指，「行政長官林鄭月娥以她本人名義和代表她各位被針對的同事表示，我們維護國

家安全是使命光榮，責任重大，不僅是為了７５０萬香港市民，更是保護１４億內地同胞的生命

安全及利益。我們無懼任何威嚇。」



＊駱惠寧：可寄百美元，供特朗普凍結＊



中聯辦發言人說，對美國實施所謂制裁，表示堅決反對和強烈譴責，若美國認為能讓中國人

妥協退讓，是弄錯時代。中聯辦主任駱惠寧表示，他被列入制裁名單，說明他為國家、為香港做

了應該做的事，又說他可以向美國總統特朗普寄出１００美元，供他凍結之用。



＊港澳辦：任何恫嚇注定破產自食其果＊



港澳辦的聲明表示，全國人大常委會制定香港維護國家安全法，針對的是極少數嚴重危害國

家安全的行為和活動，維護的是國家主權、統一和領土完整以及香港的長期繁榮穩定，完全正當

，天經地義。事實充分證明，美方正是「一國兩制」實踐和香港繁榮穩定的干擾者、攪局者和破

壞者。美方的任何恫嚇和威脅都注定破產，並將自食其果。

律政司司長鄭若驊表示，美方以絕望和非法的制裁手法，進一步加強了她認為自己一直處事

正確的信念，又說有國家作為強大後盾，她不會被嚇倒，美國所謂的制裁行動是徒勞無功。

她在聲明提到，與祖國和全國人民相比，個人利益毫不重要，為國家服務她感到自豪，維護

國家安全之心亦堅定不移。 她表示，維護國家安全是保障１４億人民的生命安全和利益，並保

障國家主權統一和領土完整，強調有機會為國家服務是她的光榮。



＊邱騰華：制裁行動影響港美經貿關係＊



不在制裁名單的商務及經濟發展局局長邱騰華表示，美國的制裁行動必然影響港美之間經貿

關係，亦會令在港美國企業無所適從，香港基於自身原因保護國家安全是天經地義，外國企業在

香港營運亦要有穩定和合理環境，如美國單方面採取不合理行動，最終也會影響美國自己的企業

。

美國財政部制裁香港官員名單除了林鄭月娥外，包括律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超

、政制及內地事務局局長曾國衞、特首辦主任兼港區國安委秘書長陳國基、警務處處長鄧炳強、

警務處前處長盧偉聰。名單亦包括內地官員，有港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯

辦主任駱惠寧，及駐港國安公署署長鄭雁雄。（ｅｃ）

