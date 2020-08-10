【國安立法】瑞士公投決定限制企業在港營商，瑞銀瑞信或受影響

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞士將於１１月舉行公投，決定是否限制瑞士企業與侵犯人權
的國家往來，瑞銀及瑞信等有中國業務的瑞士金融企業或受影響，他們皆受惠於中國金融開放政
策，但受港區國安法限制必須進行審核，並拒絕與違反該法例的客戶往來。
瑞士外長凱西斯表示，如果中國放棄香港的一國兩制制度將影響許多瑞士企業，並強調法治
與人權一直是中瑞雙方對話的一部分。（ａｌ）
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