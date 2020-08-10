【中概焦點】傳新東方準備來港第二上市，集資最少十億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》據彭博社引述知情人士透露，中國私營教育公司新東方教育科

技集團已經選定三間銀行，安排在港第二上市，集資最少１０億美元。

消息指新東方正與美國銀行、瑞信、瑞銀研究今次發行，並計劃最快年底進行第二上市，或

有更多銀行加入，不過具體時間表和規模等發行細節仍未確定。（ａｌ）

