《盤後部署》港股政治市下持績波動，或進一步跌穿兩萬四

《經濟通通訊社１０日專訊》美國制裁本港及內地１１名高級官員，其中包括特首林鄭月娥

，中美局勢持績緊張。港股今日在重磅股騰訊（００７００）拖累下低開１５４點，之後沽壓漸

重，最多挫２５８點低見２４２７２點，險守百天線（約２４２６３）。內地上月ＰＰＩ及

ＣＰＩ數據好過預期，港股半日跌幅收窄，午後更一度轉升５點高見２４５３６點，惟騰訊尾市

跌幅再度擴大，港股反覆向下，最終收報２４３７７，跌１５４點或跌０﹒６３％，主板成交

１３５２﹒８３億元，較上日減少約兩成四。國企指數報９９９０，跌７２點或跌０﹒７２％。

科技指數跑輸大市，一度急瀉３﹒６２％報７１１９，收市則挫２﹒８５％報７１７６。騰訊以

近全日低位收，報５０２元，瀉４﹒８３％。

Ａ股主要指數則報升，上證綜指報３３７９，升２５點或升０﹒７５％，深證成指報

１３６５７，升８點或升０﹒０６％，兩市成交１﹒１６萬億元人民幣，按日減約８％。



＊美衛生部長訪台，中方料短期內繼繼保持克制＊



美國感染新冠病毒人數突破５００萬人，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡里較早前呼

籲，全國關閉經濟六周以遏制冠狀病毒大流行，並警告今年餘下時間或需經歷更嚴重的後果，尤

其當學校開學、企業重新開放，室內供暖季節開始，新病例數目將迅速增長。

美國衛生部長阿扎爾展開訪問台灣的行程，早上與總統蔡英文會面。期間，台灣軍方指，解

放軍殲１１、殲１０戰機，於早上約九時先後短暫飛越海峽中線，台灣空軍以地面防空導彈全程

監控，並第一時間廣播警告，運用空中偵巡兵力驅離。台灣軍方表示，解放軍刻意侵擾及破壞台

海現況的行為，已嚴重破壞區域安全與穩定。

至於本地方面，警方今早以反國安法拘捕壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英，多名集團高

層亦被捕。警方又派出近２００名警員搜查壹傳媒將軍澳的總部大樓。全國港澳研究會副會長劉

兆佳表示，美國制裁中港現任及前任官員為意料之中，因為挑起中美緊張關係有助獲得選票；但

中國不欲中特朗普連任的圈套，相信會保持克制，未來對於親美勢力態度亦會更強硬。

中國外交部發言人趙立堅最新宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，制裁對在涉港

問題上表現惡劣的美方人士，包括美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾

議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國

際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨，一共１１人。



＊中美恐擦槍走火，若騰訊績差港股或試２３６００＊



美國上周繼績高調打壓中資企業，而中方暫時未有作出強硬回應，只有Ｔｉｋｔｏｋ據報最

快於今日內向美國法院提出訴訟，挑戰美國總統特朗普行政指令。然而，中美在高級官員訪台、

香港政治等問題上持續擦槍走火，預料繼續拖累港股後市反彈。

留意恆指牛熊證街貨圖，牛證重貨區已下移至２３９０１至２４０００點，涉及１１４４張

期指。而熊證重貨區則在２５２０１至２５３００點，有約９４１張期指街貨。以恆指今日收市

位看，「向下殺」的話，估計有２２３９張期指將被「打靶」，「向上殺」則涉及１４１７張期

指；雖然今日港股在百天線見初步支持，惟目前市況波動，料「向下殺」的機會較大，不排除進

一步跌穿２４０００點。若騰訊在周三（１２日）業績表現令市場失望，大市波動區間恐進一步

下移至２３６００至２４０００點。（ｙｋ）

