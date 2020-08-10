【大國博弈】傳貝萊德討論加入微軟對ＴｉｋＴｏｋ收購

《經濟通通訊社１０日專訊》據美國霍士商業頻道引述知情人士透露，貝萊德討論加入微軟
對抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ的收購。
消息指目前尚未知道貝萊德在今次收購中是否擔任競購搭檔或參加競標，消息又指私募基金
Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ也是微軟的潛在合作夥伴之一。（ａｌ）
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